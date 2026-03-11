Uyan'ın, kendisi ve eşi adına aldığı bahçelerin bedellerini paravan şirket sahiplerine ödettiği ve bu şirketlere sahte hizmet alımı karşılığında belediye bütçesinden ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Sabah'tan Kerim Cengil ve Bekir Coşkun'un haberine göre Uyan, kendisi ve eşi adına aldığı portakal, limon ve erik bahçelerinin bedellerini, şirket sahiplerine ödetti. Bu şirketlere hizmet alımı yapılmış gibi gösterilerek belediye kasasından ödeme yapıldı.

FATURALARI BELEDİYEYE ÖDETTİ



MASAK incelemelerine göre, Uyan ve yakınlarının mal varlıklarında son yıllarda önemli artış tespit edildi. Metin Çulcu'ya ait Mermet Otomotiv ve Mustafa Keskin'e ait Serhat Çınar şirketlerinin aktif ticari faaliyet yürütmediği, ancak 2022-2025 arasında düzenlenen milyonlarca liralık faturaların büyük kısmının belediye ve iştiraklerine kesildiği belirlendi. Örneğin, 15 Nisan 2022'de Mezitli'de alınan 1.620 metrekare narenciye bahçesinin 207.500 TL bedeli Çulcu tarafından ödendi, belediyeden de 260 bin TL ödeme yapıldı. Benzer şekilde, Uyan ve eşi Hülya Uyan adına alınan limon bahçelerinin bedelleri Çulcu ve diğer bağlantılı kişiler tarafından ödendi, belediyeden şirketlerine milyonlarca lira aktarıldı. Uyan, 3 Mart 2023'te aldığı 280 metrekare narenciye bahçesinin bedelinin toplam 7 milyon TL'sini Çulcu ve Doğuş Dirik üzerinden ödettirdi. Operasyon, paravan şirketler ve şişirilmiş bedellerle belediye kasasından gerçekleştirilen kamu zararı ve rüşvet uygulamalarını gözler önüne serdi.