CANLI YAYIN
Geri

Kasım Garipoğlu'nun partilerine katılanların listesi ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu’nun evinde düzenlenen partilerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir perde aralandı. Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay’ın savcılığa verdiği ek ifade, organizasyona katılan ünlü isimleri gün yüzüne çıkardı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kasım Garipoğlu'nun partilerine katılanların listesi ortaya çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu"soruşturmasında, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun tutuklanan şoförü Ahmet Akçay, ek ifade verdi. Akçay verdiği ek ifadede Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında düzenlenen partilere defalarca katıldığını, bu partilerde yasaklı madde kullanıldığına şahit olduğunu ve organizasyon öncesinde kapsamlı hazırlıklar yapıldığını anlattı. Akçay, parti günlerinde yalının üst katındaki teknik kontrolleri kendisinin yürüttüğünü, burada yasaklı madde kullanımı ve partilerin sık sık gerçekleştiğini söyledi.

Aras Bulut İynemli (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

YENİ İSİMLER...

Ayrıca, etkinliklere katılan isimlerden oluşan bir listeyi elinde bulundurduğunu ve bunu savcılıkla paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Akçay'ın ifadesinde, yalıda düzenlenen partilere katılanların listesinin yaklaşık 25 kişilik bir ünlü grubunu kapsadığı ve bu listenin savcılığa iletileceği vurgulandı. Açıklamalar, soruşturma kapsamında kamuoyunda gündeme gelen isimleri doğrular nitelikte olup, medyada da geniş yankı buldu.

Hakan Sabancı

İŞTE O LİSTE

Aras Bulut İynemli, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Özge Ulusoy, Deniz Akkaya, Ebru Şallı, Yağmur Ünal, Ayşe Hatun Önal, Aykut Erçetin, İsmail Berdan, Can Güleç (Kasım Garipoğlu'nun kuzeni), Pınar Hacıraifoğlu, Atilla Aydın, Cihan Şensözlü, Aslışah Alkoçlar, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Mahmut Uğur Ziylan, Merve Taşkın.

Ayşe Hatun Önal


SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Şoför İsmail Ahmet Akçay'ın verdiği bu isim listesi, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yetkililerin, bu isimlerin ifadesine başvurulup başvurulmayacağı konusunda önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor. İfadenin detayları ve söz konusu kişilerin bu iddialar karşısında yapacakları açıklamalar merak konusu olmaya devam ediyor.

Kasım Garipoğlu


Kasım Garipoğlu'nun mal varlıklarına el konulmuştu.

Kasım Garipoğlu dosyasında temizlikçi ve garson itirafçı oldu: Davetliler ci adı verilen sıvı içerdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler