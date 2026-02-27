Ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun tutuklanan şoförü Ahmet Akçay, ek ifade verdi. Akçay verdiği ek ifadede Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında düzenlenen partilere defalarca katıldığını, bu partilerde yasaklı madde kullanıldığına şahit olduğunu ve organizasyon öncesinde kapsamlı hazırlıklar yapıldığını anlattı. Akçay, parti günlerinde yalının üst katındaki teknik kontrolleri kendisinin yürüttüğünü, burada yasaklı madde kullanımı ve partilerin sık sık gerçekleştiğini söyledi.

Aras Bulut İynemli (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)



YENİ İSİMLER...



Ayrıca, etkinliklere katılan isimlerden oluşan bir listeyi elinde bulundurduğunu ve bunu savcılıkla paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Akçay'ın ifadesinde, yalıda düzenlenen partilere katılanların listesinin yaklaşık 25 kişilik bir ünlü grubunu kapsadığı ve bu listenin savcılığa iletileceği vurgulandı. Açıklamalar, soruşturma kapsamında kamuoyunda gündeme gelen isimleri doğrular nitelikte olup, medyada da geniş yankı buldu.