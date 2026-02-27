Ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu"soruşturmasında, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun tutuklanan şoförü Ahmet Akçay, ek ifade verdi. Akçay verdiği ek ifadede Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında düzenlenen partilere defalarca katıldığını, bu partilerde yasaklı madde kullanıldığına şahit olduğunu ve organizasyon öncesinde kapsamlı hazırlıklar yapıldığını anlattı. Akçay, parti günlerinde yalının üst katındaki teknik kontrolleri kendisinin yürüttüğünü, burada yasaklı madde kullanımı ve partilerin sık sık gerçekleştiğini söyledi.
YENİ İSİMLER...
Ayrıca, etkinliklere katılan isimlerden oluşan bir listeyi elinde bulundurduğunu ve bunu savcılıkla paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Akçay'ın ifadesinde, yalıda düzenlenen partilere katılanların listesinin yaklaşık 25 kişilik bir ünlü grubunu kapsadığı ve bu listenin savcılığa iletileceği vurgulandı. Açıklamalar, soruşturma kapsamında kamuoyunda gündeme gelen isimleri doğrular nitelikte olup, medyada da geniş yankı buldu.
İŞTE O LİSTE
Aras Bulut İynemli, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Özge Ulusoy, Deniz Akkaya, Ebru Şallı, Yağmur Ünal, Ayşe Hatun Önal, Aykut Erçetin, İsmail Berdan, Can Güleç (Kasım Garipoğlu'nun kuzeni), Pınar Hacıraifoğlu, Atilla Aydın, Cihan Şensözlü, Aslışah Alkoçlar, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Mahmut Uğur Ziylan, Merve Taşkın.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Şoför İsmail Ahmet Akçay'ın verdiği bu isim listesi, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yetkililerin, bu isimlerin ifadesine başvurulup başvurulmayacağı konusunda önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor. İfadenin detayları ve söz konusu kişilerin bu iddialar karşısında yapacakları açıklamalar merak konusu olmaya devam ediyor.
Kasım Garipoğlu'nun mal varlıklarına el konulmuştu.