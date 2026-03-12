CANLI YAYIN
İran'dan İncirlik'e atılan 3'üncü füze imha edildi: Manipülatif paylaşımlara soruşturma

İran'dan ateşlenen bir füzenin daha hava sahasında imha edildiği bildirildi. Konuyla ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan manipülatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında ilgili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

  • İran'dan ateşlenen bir füzenin Türkiye hava sahasında imha edildiği bildirildi.
  • Füzenin Adana'daki İncirlik Üssü'nü hedef aldığı değerlendiriliyor.
  • Sosyal medyada dolaşan görüntülerin imha anına değil füze parçalarının atmosferde yanmasına ait olduğu tespit edildi.
  • Güvenlik kaynakları herhangi bir patlamanın olmadığını belirtti.
  • Cumhuriyet başsavcılıkları manipülatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı.

İran'dan ateşlenen bir füzenin daha hava sahasında imha edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER PATLAMA ANINA AİT DEĞİL

Sosyal medyada dolaşan görüntülerin imha anına değil parçaların atmosfere girerken yanmasıyla oluşan görüntüler olduğu tespit edildi. Güvenlik kaynakları herhangi bir patlamanın da olmadığını belirtti. Füzenin Adana'daki İncirlik Üssü'nü hedef aldığı değerlendiriliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada dolaşıma sokulan manipülatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında ilgili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kamu düzenini bozmayı, toplumda panik ve korku oluşturmayı amaçlayan içeriklere yönelik adli süreçlerin başladığı belirtildi.

MSBden İncirlik açıklaması: Bir Türk üssüdür

