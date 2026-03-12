İran'dan ateşlenen bir füzenin daha hava sahasında imha edildiği bildirildi.
GÖRÜNTÜLER PATLAMA ANINA AİT DEĞİL
Sosyal medyada dolaşan görüntülerin imha anına değil parçaların atmosfere girerken yanmasıyla oluşan görüntüler olduğu tespit edildi. Güvenlik kaynakları herhangi bir patlamanın da olmadığını belirtti. Füzenin Adana'daki İncirlik Üssü'nü hedef aldığı değerlendiriliyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sosyal medyada dolaşıma sokulan manipülatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında ilgili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kamu düzenini bozmayı, toplumda panik ve korku oluşturmayı amaçlayan içeriklere yönelik adli süreçlerin başladığı belirtildi.