TRUMP'TAN TEHDİT

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonrası başlayan savaş 14. gününde aralıksız devam ediyor.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'ı tehdit etti.
Bugün büyük bir saldırı yapılacağı sinyalini veren Trump şu ifadeleri kullandı:
"İran’ın terörist rejimini askeri, ekonomik ve diğer tüm alanlarda tamamen yok ediyoruz. Ancak başarısız New York Times’ı okursanız, yanlış bir şekilde kazanmadığımızı düşünebilirsiniz. İran’ın donanması artık yok, hava kuvvetleri ortadan kalktı; füzeleri, dronları ve diğer her şeyleri imha ediliyor ve liderleri yeryüzünden silindi.
Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz. Bugün bu aklını yitirmiş aşağılıkların başına neler geleceğini izleyin.
47 yıldır dünyanın dört bir yanında masum insanları öldürüyorlardı ve şimdi ben, Amerika Birleşik Devletleri’nin 47. Başkanı olarak onları öldürüyorum. Bunu yapmak ne büyük bir onur!"
İran medyası, ABD ile İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
İran medyası, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.
Asriran haber sitesi, Tahran'da meydana gelen patlamaların 11 ayrı bölgede gerçekleştiğini duyurdu.
Bu bölgelerin, kentin kuzeyindeki Levasan, Zaferaniye, güneyindeki İslamşehr, Rey şehri, doğusundaki Tahranpars, Perdis ve batısındaki Punek, Merzdaran, Sohreverdi, Dovlet ve Naziabad olduğu kaydedildi.
Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.
Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Barzani ile Barrack telefonda görüştü.
Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak'ın ABD için önemli olduğunu ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların "iki tarafın da çıkarına olacak" şekilde çözülmesine destek olacaklarını belirtti.
Barzani de IKBY'nin her zaman tüm bölge için istikrar ve barış istediğini, Kürt halkının her zaman demokrasiye, birlikte yaşamaya ve diyaloğa inandığını ifade etti.
Ayrıca Barzani, "bazı yasa dışı güçlerin IKBY'e yönelik saldırılarına"da değindi.
Barrack ile Barzani, IKBY ve Irak'ın bu savaştan uzak tutulması ve korunması gerektiği konusunda mutabık kaldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın batısında ABD'ye ait yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü iddia etti.
Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği"ileri sürüldü.
IRAK'TAKİ SİLAHLI GRUPLAR ÜSTLENDİ
Irak'taki "İslami Direniş"olarak bilinen bazı silahlı gruplar, ülkenin batısında ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürdü.
Grup tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve hava sahamızın işgalci güçler tarafından ihlal edilmesine karşı savunma amacıyla Irak'ın batısında ABD'ye ait KC-135 uçağı uygun silahlarla vurularak düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü ve olayın dost hava sahasında meydana geldiğini açıkladı.
CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, olayın İran'a yönelik operasyon kapsamında gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, olay sırasında iki uçağın görevde olduğu ve kaza sonrası uçaklardan birinin kırıma uğradığı, diğerinin ise güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.
Olayın detayları ve düşen uçaktaki personel sayısıyla ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, kazanın düşman ateşi veya dost ateşi sonucu meydana gelmediği ve kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü aktarıldı.