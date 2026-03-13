TRUMP'TAN TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'ı tehdit etti.



Bugün büyük bir saldırı yapılacağı sinyalini veren Trump şu ifadeleri kullandı:

"İran’ın terörist rejimini askeri, ekonomik ve diğer tüm alanlarda tamamen yok ediyoruz. Ancak başarısız New York Times’ı okursanız, yanlış bir şekilde kazanmadığımızı düşünebilirsiniz. İran’ın donanması artık yok, hava kuvvetleri ortadan kalktı; füzeleri, dronları ve diğer her şeyleri imha ediliyor ve liderleri yeryüzünden silindi.

Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz. Bugün bu aklını yitirmiş aşağılıkların başına neler geleceğini izleyin.

47 yıldır dünyanın dört bir yanında masum insanları öldürüyorlardı ve şimdi ben, Amerika Birleşik Devletleri’nin 47. Başkanı olarak onları öldürüyorum. Bunu yapmak ne büyük bir onur!"