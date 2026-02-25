CANLI YAYIN
CHP'de hizipleşmenin "Ağbaba"sı! Davanın başladığı gün Malatya'dan İmamoğlu'na "Özel" operasyon | "El altından İBB dosyası" bombası

CHP'de Veli Ağbaba manidar bir zamanda manidar bir ziyaretle gündemde. Ağbaba İBB'deki yolsuzluk davası için CHP'nin tam kadro Silivri'de olduğu bir günde Ekrem İmamoğlu'nun davalık olduğu Malatya Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Bu ziyaret parti içinde "Özgür Özel Silivri'de poz verirken ağabeyi Malatya'da İmamoğlu'na operasyon çekiyor" şeklinde yorumlandı. Öte yandan Ağbaba'nın İBB dosyalarında adı geçen bazı CHP'li isimlerin dosyalarını el altından servis ettirdiği konuşuluyor.

İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin dava Silivri'de görülmeye başladı. Sanık Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu CHP'liler hakim karşısına çıktı.

CHP günlerdir Silivri için toplanma çağrıları yaparken davanın başladığı gün CHP'nin kilit isimlerinden birinin yokluğu tüm dikkatleri üzerine topladı. O isim CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ağabeyim" dediği, Genel Merkez'deki karar alma mekanizmaları üzerinde yoğun bir etkisi olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba idi.

Veli Ağbaba, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de yargılandığı gün İmamoğlu ile davalık olan Seddar Yavuz'u ziyaret etti (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)


VELİ AĞBABA'DAN MANİDAR ZAMANDA MANİDAR ZİYARET

Ağbaba, CHP'nin Silivri gündeminde sıyrılıp Malatya'da Vali Seddar Yavuz ile bir araya geldi. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Malatya Valisi sayın Seddar Yavuz'u ziyaret ederek şehrimizle ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

CHP kulislerinden bomba etkisi yaratan bu ziyaret sıradan bir temas olarak görülmüyor. Bilindiği üzere Seddar Yavuz, Ordu Valisi olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ile davalık olmuş bir isim. İmamoğlu, Yavuz'a hakaret ettiği için ceza almıştı.

Ağbaba'nın bu ziyareti CHP'deki ʺEkremciʺ kliği küplere bindirdi


ÖZEL SİLİVRİ'DE POZ VERİRKEN MALATYA'DAN OPERASYON ÇEKTİ

Veli Ağbaba'nın İmamoğlu'nun yargılandığı gün İmamoğlu ile davalık olan bir ismi ziyaret etmesi, Genel Merkez'in Silivri ekibine verdiği bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Parti içinde"Özel Silivri'de poz verirken ağabeyi Malatya'da İmamoğlu'na operasyon çekiyor"yorumları yapılıyor.

CHP'de hizipleşmeyi körükleyecek bu adımın Özgür Özel'in talimatıyla atılıp atılmadığı ise merak konusu.

Veli Ağbaba'nın el altından İBB dosyalarını servis ettirdiği iddia edildi

"VELİ AĞBABA EL ALTINDAN İBB DOSYALARINI VERİYORDU"

Öte yandan Veli Ağbaba'nın İBB dosyalarında adı geçen bazı CHP'li isimlerin dosyalarını el altından medyaya servis ettirdiği konuşuluyor.

Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan ʺİBB dosyalarında adı geçen bazı isimlerin dosyalarını el altından bana kaç defa gönderdilerʺ dedi

Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e konuşan eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, Ağbaba'yı işaret ederek "Parti içindeki yolsuzluk, İBB dosyalarında adı geçen bazı isimlerin dosyalarını el altından bana kaç defa gönderdiler" dedi.

Tolgahan Erdoğan dava açılması halinde elindeki belgeleri sunmaya hazır olduğunu söyledi


"BANA DAVA AÇSINLAR ELİMDEKİ BELGELERİ SUNAYIM"

"Ben de bunların hepsi var. Haberler de hala durur" durur diyen Erdoğan,"Özgür Karabat ve Veli Ağbaba keşke bana dava açsa da ben de elimdeki belgelerimi sunsam"şeklinde konuştu.

Özgür Özel Silivri'de parti tabanının gazını alırken; Özel'in ekibinin Ekrem İmamoğlu'na karşı operasyona girişmesi CHP'deki çift başlı kavganın şiddetlendiğini gösterdi.

