İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin dava Silivri'de görülmeye başladı. Sanık Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu CHP'liler hakim karşısına çıktı. CHP günlerdir Silivri için toplanma çağrıları yaparken davanın başladığı gün CHP'nin kilit isimlerinden birinin yokluğu tüm dikkatleri üzerine topladı. O isim CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ağabeyim" dediği, Genel Merkez'deki karar alma mekanizmaları üzerinde yoğun bir etkisi olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba idi.

Veli Ağbaba, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de yargılandığı gün İmamoğlu ile davalık olan Seddar Yavuz'u ziyaret etti (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)



VELİ AĞBABA'DAN MANİDAR ZAMANDA MANİDAR ZİYARET



Ağbaba, CHP'nin Silivri gündeminde sıyrılıp Malatya'da Vali Seddar Yavuz ile bir araya geldi. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Malatya Valisi sayın Seddar Yavuz'u ziyaret ederek şehrimizle ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.



CHP kulislerinden bomba etkisi yaratan bu ziyaret sıradan bir temas olarak görülmüyor. Bilindiği üzere Seddar Yavuz, Ordu Valisi olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ile davalık olmuş bir isim. İmamoğlu, Yavuz'a hakaret ettiği için ceza almıştı.