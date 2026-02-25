İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin dava Silivri'de görülmeye başladı. Sanık Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu CHP'liler hakim karşısına çıktı.
CHP günlerdir Silivri için toplanma çağrıları yaparken davanın başladığı gün CHP'nin kilit isimlerinden birinin yokluğu tüm dikkatleri üzerine topladı. O isim CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ağabeyim" dediği, Genel Merkez'deki karar alma mekanizmaları üzerinde yoğun bir etkisi olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba idi.
VELİ AĞBABA'DAN MANİDAR ZAMANDA MANİDAR ZİYARET
Ağbaba, CHP'nin Silivri gündeminde sıyrılıp Malatya'da Vali Seddar Yavuz ile bir araya geldi. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Malatya Valisi sayın Seddar Yavuz'u ziyaret ederek şehrimizle ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.
CHP kulislerinden bomba etkisi yaratan bu ziyaret sıradan bir temas olarak görülmüyor. Bilindiği üzere Seddar Yavuz, Ordu Valisi olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ile davalık olmuş bir isim. İmamoğlu, Yavuz'a hakaret ettiği için ceza almıştı.
ÖZEL SİLİVRİ'DE POZ VERİRKEN MALATYA'DAN OPERASYON ÇEKTİ
Veli Ağbaba'nın İmamoğlu'nun yargılandığı gün İmamoğlu ile davalık olan bir ismi ziyaret etmesi, Genel Merkez'in Silivri ekibine verdiği bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Parti içinde"Özel Silivri'de poz verirken ağabeyi Malatya'da İmamoğlu'na operasyon çekiyor"yorumları yapılıyor.
CHP'de hizipleşmeyi körükleyecek bu adımın Özgür Özel'in talimatıyla atılıp atılmadığı ise merak konusu.
"VELİ AĞBABA EL ALTINDAN İBB DOSYALARINI VERİYORDU"
Öte yandan Veli Ağbaba'nın İBB dosyalarında adı geçen bazı CHP'li isimlerin dosyalarını el altından medyaya servis ettirdiği konuşuluyor.
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e konuşan eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, Ağbaba'yı işaret ederek "Parti içindeki yolsuzluk, İBB dosyalarında adı geçen bazı isimlerin dosyalarını el altından bana kaç defa gönderdiler" dedi.
"BANA DAVA AÇSINLAR ELİMDEKİ BELGELERİ SUNAYIM"
"Ben de bunların hepsi var. Haberler de hala durur" durur diyen Erdoğan,"Özgür Karabat ve Veli Ağbaba keşke bana dava açsa da ben de elimdeki belgelerimi sunsam"şeklinde konuştu.
Özgür Özel Silivri'de parti tabanının gazını alırken; Özel'in ekibinin Ekrem İmamoğlu'na karşı operasyona girişmesi CHP'deki çift başlı kavganın şiddetlendiğini gösterdi.