Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik aşıldı ve yasal düzenleme aşamasına geçildi. Sürecin Ramazan Bayramı'ndan sonra hızlanması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süpriz çıkışlarıyla 2024 Ekim'inde başlayan, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla ivme kazanan süreç, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun kabulüyle yeni bir safhaya ulaştı.
BAYRAM SONRASI YASA ADIMI
Komisyon raporu doğrultusunda gündeme gelecek yasa değişiklikleri için bayram sonrasında hızlı adımlar atılması planlanıyor. Komisyon raporuna göre yasaların çıkması için terör örgütünün silah bıraktığının 'teyit ve tespiti' gerekiyor.
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre bölgede artan gerilim nedeniyle silah bırakmada bazı gecikmeler olabileceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları,"Bu süre içinde yasayla ilgili hiçbir şey yapmamak da doğru değil. Terör örgütü mensupları neye göre bakıp silah bırakacak" dediler.
YENİ FORMÜL: ÖNCE TEKLİF SONRA TEYİT VE YASA GELSİN
Sürecin hızlanmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle yeni bir formül üzerinde duruluyor. Buna göre Meclis, eve dönüşe ilişkin düzenlemelerin de içinde yer aldığı yasa teklifini hazırlayıp kamuoyu ile paylaşacak.
Terör örgütüne de "Sen belli adımları at, biz de yasa çıkaralım"mesajı verilecek. Silahların bırakıldığı ya da belli bir noktaya geldiğinin "teyit ve tespiti"nden sonra düzenlemeler hızla Meclis'ten geçirilecek.
NASIL ELE ALINACAK?
Bayramdan sonra yasa tekliflerinin hazırlanması için TBMM'de nasıl bir mekanizma oluşturulacağı da gündeme gelecek.
Bu konuda; tekliflerin AK Parti tarafından verilmesi, gayri resmi bir komisyon kurulması, Adalet Komisyonu ya da koordinatör grup başkanvekilleri tarafından çalışmanın yapılması gibi alternatifler tartışılıyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyon üyeleri ile yaptığı iftarda da bu konu gündeme geldi. Konunun bayramdan sonra değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Nisan sonuna kadar yasa teklifinin açıklanması hedefleniyor.