CANLI YAYIN
Geri

Terörsüz Türkiye için bayramdan sonra "yasa" adımı: Önce teyit ve tespit!

"Terörsüz Türkiye" sürecinde, yasal düzenlemeler için düğmeye basıldı. Bu kapsamda devreye girecek yeni formülle Meclis önce "eve dönüş" teklifini hazırlayıp ilan edecek, ardından örgütün silah bırakma adımları beklenecek. Bu adımların "teyit ve tespiti" yapıldıktan sonra yasa gelecek... Süreç için Ramazan Bayramı'ndan sonra harekete geçilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terörsüz Türkiye için bayramdan sonra "yasa" adımı: Önce teyit ve tespit!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme aşamasına geçildi ve bu sürecin Ramazan Bayramı'ndan sonra hızlanması bekleniyor.
  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan süreç, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla ivme kazandı ve TBMM Komisyonu'nun raporunun kabulüyle yeni bir safhaya ulaştı.
  • Komisyon raporu doğrultusunda yasa değişiklikleri için bayram sonrasında hızlı adımlar atılması planlanıyor ve terör örgütünün silah bıraktığının teyit edilmesi gerekiyor.
  • Yeni bir formül üzerinde duruluyor; Meclis, eve dönüşe ilişkin düzenlemelerin de içinde yer aldığı yasa teklifini hazırlayıp kamuoyu ile paylaşacak.
  • Bayramdan sonra yasa tekliflerinin hazırlanması için TBMM'de nasıl bir mekanizma oluşturulacağı tartışılıyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik aşıldı ve yasal düzenleme aşamasına geçildi. Sürecin Ramazan Bayramı'ndan sonra hızlanması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süpriz çıkışlarıyla 2024 Ekim'inde başlayan, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla ivme kazanan süreç, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun kabulüyle yeni bir safhaya ulaştı.

BAYRAM SONRASI YASA ADIMI
Komisyon raporu doğrultusunda gündeme gelecek yasa değişiklikleri için bayram sonrasında hızlı adımlar atılması planlanıyor. Komisyon raporuna göre yasaların çıkması için terör örgütünün silah bıraktığının 'teyit ve tespiti' gerekiyor.

Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti (11 Temmuz, Takvim.com.tr Arşiv)

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre bölgede artan gerilim nedeniyle silah bırakmada bazı gecikmeler olabileceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları,"Bu süre içinde yasayla ilgili hiçbir şey yapmamak da doğru değil. Terör örgütü mensupları neye göre bakıp silah bırakacak" dediler.

YENİ FORMÜL: ÖNCE TEKLİF SONRA TEYİT VE YASA GELSİN
Sürecin hızlanmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle yeni bir formül üzerinde duruluyor. Buna göre Meclis, eve dönüşe ilişkin düzenlemelerin de içinde yer aldığı yasa teklifini hazırlayıp kamuoyu ile paylaşacak.

Terörsüz Türkiye için bayramdan sonra "yasa" adımı: Önce teyit ve tespit!-3

Terör örgütüne de "Sen belli adımları at, biz de yasa çıkaralım"mesajı verilecek. Silahların bırakıldığı ya da belli bir noktaya geldiğinin "teyit ve tespiti"nden sonra düzenlemeler hızla Meclis'ten geçirilecek.

NASIL ELE ALINACAK?
Bayramdan sonra yasa tekliflerinin hazırlanması için TBMM'de nasıl bir mekanizma oluşturulacağı da gündeme gelecek.

Bu konuda; tekliflerin AK Parti tarafından verilmesi, gayri resmi bir komisyon kurulması, Adalet Komisyonu ya da koordinatör grup başkanvekilleri tarafından çalışmanın yapılması gibi alternatifler tartışılıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyon üyeleri ile yaptığı iftarda da bu konu gündeme geldi. Konunun bayramdan sonra değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Nisan sonuna kadar yasa teklifinin açıklanması hedefleniyor.

Terörsüz Türkiye için bayramdan sonra "yasa" adımı: Önce teyit ve tespit!-4

Terörsüz Türkiye sürecinin tarihi adımı: Beklenen raporun tamamı yayımlandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler