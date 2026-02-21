Bayramdan sonra yasa tekliflerinin hazırlanması için TBMM'de nasıl bir mekanizma oluşturulacağı tartışılıyor.

Yeni bir formül üzerinde duruluyor; Meclis, eve dönüşe ilişkin düzenlemelerin de içinde yer aldığı yasa teklifini hazırlayıp kamuoyu ile paylaşacak.

Komisyon raporu doğrultusunda yasa değişiklikleri için bayram sonrasında hızlı adımlar atılması planlanıyor ve terör örgütünün silah bıraktığının teyit edilmesi gerekiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan süreç, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla ivme kazandı ve TBMM Komisyonu'nun raporunun kabulüyle yeni bir safhaya ulaştı.

Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti (11 Temmuz, Takvim.com.tr Arşiv)

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre bölgede artan gerilim nedeniyle silah bırakmada bazı gecikmeler olabileceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları,"Bu süre içinde yasayla ilgili hiçbir şey yapmamak da doğru değil. Terör örgütü mensupları neye göre bakıp silah bırakacak" dediler.

YENİ FORMÜL: ÖNCE TEKLİF SONRA TEYİT VE YASA GELSİN

Sürecin hızlanmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle yeni bir formül üzerinde duruluyor. Buna göre Meclis, eve dönüşe ilişkin düzenlemelerin de içinde yer aldığı yasa teklifini hazırlayıp kamuoyu ile paylaşacak.