Real Betis Amrabat kararını verdi

Sofyan Amrabat’ın geleceği belirsizliğe girdi... Real Betis’in sakatlanan Faslı futbolcunun bonservisini almayacağı belirtiliyor.

Giriş Tarihi :13 Mart 2026
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe, yaptığı transferlerin yanı sıra çok sayıda futbolcuyla da yollarını ayırdı. Sarı-Lacivertliler'de takımdan ayrılan isimlerden biri de Sofyan Amrabat oldu. Kanarya'nın Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, sezona oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı... İspanyol ekibi, oyuncunun bonservisini almayı planlamıştı. Ancak deneyimli futbolcu, kasım ayında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sahalardan uzak kaldı. Bu gelişmelerin ardından Real Betis yönetimi, kararını verdi. Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ın bonservisinin alınma planının rafa kaldırıldığı gelen bilgiler arasında.

