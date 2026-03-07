Okan Buruk’un derbi planı hazır: Aslan sağdan vuracak!

Galatasaray'da derbi taktiği belirlendi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı analiz ederken zayıf noktasının ise sol kanadı olduğu görüşüne vardı. Sol bekte görev yapacak Rıdvan Yılmaz ve sol stoper Uduokhai'nin olduğu kanadı sağ kanat oyuncuları Boey ve Sane ile işleyecek Aslan, bu şekilde sonuç almaya çalışacak. Ayrıca, 10 numara bölgesinde oynaması beklenen Yunus Akgün'ün de Beşiktaş'ın bu bölgesini zorlayacağı ve skor arayacağı gelen haberler arasında. Okan hocanın, Beşiktaş'ta hücuma çok katkı veren ve alanını boşaltan sağ bek Murillo için de sürpriz bir plan hazırladığı öğrenildi.