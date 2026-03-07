CANLI YAYIN
Okan Buruk’un derbi planı hazır: Aslan sağdan vuracak!

Okan hoca, Beşiktaş’ın sol kanadını işleyecek. Rıdvan ve Uduokhai’nin olduğu taraftan hücum edecek. Boey ve Sane ile fişi çekecek.

Giriş Tarihi :07 Mart 2026
Galatasaray'da derbi taktiği belirlendi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı analiz ederken zayıf noktasının ise sol kanadı olduğu görüşüne vardı. Sol bekte görev yapacak Rıdvan Yılmaz ve sol stoper Uduokhai'nin olduğu kanadı sağ kanat oyuncuları Boey ve Sane ile işleyecek Aslan, bu şekilde sonuç almaya çalışacak. Ayrıca, 10 numara bölgesinde oynaması beklenen Yunus Akgün'ün de Beşiktaş'ın bu bölgesini zorlayacağı ve skor arayacağı gelen haberler arasında. Okan hocanın, Beşiktaş'ta hücuma çok katkı veren ve alanını boşaltan sağ bek Murillo için de sürpriz bir plan hazırladığı öğrenildi.

