Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 50 bin ila 150 bin arasında yabancı profesyonelin ayrıldığı veya ayrılmaya çalıştığı belirtiliyor.

Nvidia, Amazon ve Google gibi uluslararası şirketler, çalışan güvenliği için Dubai'deki ofislerini kapatıyor, operasyonlarını askıya alıyor veya personelini tahliye ediyor.

Yoğun talep sebebiyle Dubai'den kalkan, özellikle İstanbul'a giden uçak biletleri tükenirken, ülkeden ayrılmak zorlaşıyor.

Uçuş bulamayanlar kara yoluyla Umman'a geçmek için Hatta sınır kapısını kullanırken, varlıklı kişiler özel jetlere yöneliyor.

BAE merkezli hava yolu şirketleri Emirates ve Etihad Airways, Dubai ve Abu Dabi'den sınırlı sayıda destinasyona uçuşlara yeniden başladıklarını duyurdu.

Orta Doğu'da ABD-İsrail ile İran arasında başlayan savaş yedinci gününe girerken Dubai'de görülmemiş bir göç dalgası yaşanıyor. Yıllardır dünyanın en güvenli finans merkezlerinden biri olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) özellikle yabancı profesyoneller ve üst düzey yöneticiler ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, savaşın ilk günlerinde başlayan hareketlilikle birlikte 50 bin ila 150 bin arasında yabancı çalışanın ülkeden ayrıldığı veya ayrılmaya çalıştığı değerlendiriliyor. Ancak uçuşların sınırlı olması karayolunun riskleri tahliyeleri zorlaştırıyor.

Dubai'de yaklaşık 3.9 milyon kişi yaşıyor. Nüfusun yüzde 92'sini, yani yaklaşık 3.5 milyonunu yabancı çalışanlar oluşturuyor. Finans, teknoloji ve uluslararası şirketlerin yoğunluğu nedeniyle şehirde 700 bin ile 1 milyon arasında beyaz yaka profesyonelin bulunduğu tahmin ediliyor.

Dubai’den büyük kaçış: On binler ülkeyi terk ediyor (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)



ŞİRKETLER OFİSLERİ KAPATIYOR

Uluslararası şirketler çalışanlarını korumak için Dubai ofislerini kapatıyor, operasyonlarını askıya alıyor veya uzaktan çalışma modeline geçiyor.

Savaş başladığından bugüne kadar Nvidia, Dubai ofisini geçici olarak kapattı. Amazon çalışanlarını uzaktan çalışma sistemine geçirdi, bazı veri merkezleri saldırılardan etkilendi. Google çalışanlarının bir kısmı tahliye planına alındı. KPMG, Dubai ve Abu Dabi'deki personel için özel tahliye uçuşları organize etti. Neolix, Abu Dabi'deki operasyonlarını güvenlik nedeniyle durdurdu. WeRide, Dubai'deki robotaksi hizmetlerini askıya aldı.