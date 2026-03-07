Orta Doğu'da ABD-İsrail ile İran arasında başlayan savaş yedinci gününe girerken Dubai'de görülmemiş bir göç dalgası yaşanıyor. Yıllardır dünyanın en güvenli finans merkezlerinden biri olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) özellikle yabancı profesyoneller ve üst düzey yöneticiler ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, savaşın ilk günlerinde başlayan hareketlilikle birlikte 50 bin ila 150 bin arasında yabancı çalışanın ülkeden ayrıldığı veya ayrılmaya çalıştığı değerlendiriliyor. Ancak uçuşların sınırlı olması karayolunun riskleri tahliyeleri zorlaştırıyor.
Dubai'de yaklaşık 3.9 milyon kişi yaşıyor. Nüfusun yüzde 92'sini, yani yaklaşık 3.5 milyonunu yabancı çalışanlar oluşturuyor. Finans, teknoloji ve uluslararası şirketlerin yoğunluğu nedeniyle şehirde 700 bin ile 1 milyon arasında beyaz yaka profesyonelin bulunduğu tahmin ediliyor.
ŞİRKETLER OFİSLERİ KAPATIYOR
Uluslararası şirketler çalışanlarını korumak için Dubai ofislerini kapatıyor, operasyonlarını askıya alıyor veya uzaktan çalışma modeline geçiyor.
Savaş başladığından bugüne kadar Nvidia, Dubai ofisini geçici olarak kapattı. Amazon çalışanlarını uzaktan çalışma sistemine geçirdi, bazı veri merkezleri saldırılardan etkilendi. Google çalışanlarının bir kısmı tahliye planına alındı. KPMG, Dubai ve Abu Dabi'deki personel için özel tahliye uçuşları organize etti. Neolix, Abu Dabi'deki operasyonlarını güvenlik nedeniyle durdurdu. WeRide, Dubai'deki robotaksi hizmetlerini askıya aldı.
UÇAK BİLETLERİ TÜKENDİ
ABD'li teknoloji şirketleri özellikle Dubai'deki ofislerini kapatırken çalışan güvenliği için acil planlar devreye aldı. Ancak uçuşların sınırlı olması karayolunun riskleri tahliyeleri zorlaştırıyor. Dubai'den ayrılmak isteyenlerin ilk tercih ettiği hatların başında Dubai-İstanbul uçuşları geliyor. Ancak yoğun talep nedeniyle uçak biletleri satışa çıkar çıkmaz tükeniyor. Uçuş arama platformlarında yapılan kontrollere göre Dubai'den İstanbul'a en yakın uçuş tarihi 10 Mart olarak görünüyor. Ancak burada da yer bulmak imkânsız gibi. Daha erken tarihlerdeki seferlerin büyük bölümünde koltuk kalmadığı belirtiliyor. Savaş nedeniyle ülkeden ayrılmak isteyen yabancı çalışanlar ve turistler bilet bulabilmek için günler sonrasına rezervasyon yapmak zorunda kalıyor. Uçuş bulamayanlar kara yoluyla dönmeye çalışıyor.
UMMAN ÜZERİNDEN GİDİYORLAR
Dubai'den ayrılmak isteyen yabancı çalışanlar ve turistler özellikle Umman sınırındaki Hatta kapısına yöneliyor. Dubai'ye yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Hatta–Al Wajajah sınır kapısı, son günlerde ülkeden çıkmak isteyenlerin en yoğun kullandığı noktaya dönüştü. Bu kapıdan geçen yol Umman'ın Sohar ve Maskat şehirlerine uzanıyor ve yolculuk 4.5-5 saat sürüyor. Sınırda yoğunluk artıyor. Dubai'den çıkmak isteyen varlıklı kesim ise özel jetlere yöneliyor. Özel jet şirketleri, Umman ve Suudi Arabistan üzerinden yapılan charter uçuşların 200 bin dolara kadar çıktığını belirtiyor.
Emirates ve Etihad'dan sınırlı uçuş
Bırleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketleri Emirates ve Etihad Airways, ana operasyon merkezlerinden kısıtlı uçuş seferlerine yeniden başlama kararı aldı. Emirates'ten yapılan açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar 82 destinasyona uçuşların gerçekleştirileceği belirtildi.
Dubai üzerinden aktarma yapacak yolcuların, bağlantılı uçuşlarının kesinleşmiş olması durumunda seyahatlerine izin verileceği vurgulandı. Abu Dabi merkezli Etihad Airways ise 19 Mart'a kadar sınırlı bir uçuş programı hazırladığını duyurdu. Şirket, Frankfurt, Londra ve Paris'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 destinasyona sefer düzenleyecek.