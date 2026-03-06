İran saldırıdan hem ABD'yi hem de İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli bir askeri yetkili o bölgede bir İsrail saldırısından haberdar olmadıklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington'un saldırıyı soruşturduğunu belirtirken, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğu ifade edildi.

The Wall Street Journal'a göre okul, İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne ait bir yerleşkenin kenarında bulunmaktadır.

İranlı yetkililer, ABD ve İsrail'in hava harekatı sırasında gerçekleşen saldırıda, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 160'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'li bir yetkili, İran'daki bir kız ilkokulunda çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada Amerikan askeri müfettişlerinin olaydan muhtemelen ABD güçlerinin sorumlu olabileceğini değerlendirdiğini belirtti. Yetkili, soruşturmanın henüz nihai bir sonuca ulaşmadığını ifade etti.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Minab kasabasında bulunan Şajarah Tayyebeh Kız Okulu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava harekatının ilk gününde Cumartesi günü vuruldu. İran tarafı saldırıda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 160'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.