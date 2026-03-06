ABD'li bir yetkili, İran'daki bir kız ilkokulunda çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada Amerikan askeri müfettişlerinin olaydan muhtemelen ABD güçlerinin sorumlu olabileceğini değerlendirdiğini belirtti. Yetkili, soruşturmanın henüz nihai bir sonuca ulaşmadığını ifade etti.
The Wall Street Journal'ın haberine göre Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Minab kasabasında bulunan Şajarah Tayyebeh Kız Okulu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava harekatının ilk gününde Cumartesi günü vuruldu. İran tarafı saldırıda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 160'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
OKUL DEVRİM MUHAFIZLARI YERLEŞKESİNİN YANINDA BULUNUYOR
WSJ'nin görüntü analizine göre okul, İran silahlı kuvvetlerinin seçkin bir kolu olan İslam Devrim Muhafızları Birliğine bağlı bir yerleşkenin kenarında bulunuyor. ABD'li yetkili, okul binasının daha önce Devrim Muhafızları karargahı olarak kullanıldığına dair işaretler bulunduğunu dile getirdi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington yönetiminin saldırıyı soruşturduğunu söyledi. ABD'li yetkili ise soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.
ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
ABD VE İSRAİL OPERASYONLARI FARKLI BÖLGELERDE YÜRÜTÜLÜYOR
ABD ordusu söz konusu yerleşkeye yönelik bir saldırı düzenlediğini kamuoyuna açıklamadı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD'nin İran'ın güney kıyıları boyunca saldırılar düzenleyerek iç bölgelere ilerlemeden önce Tahran'ın deniz ve füze kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını ifade etti.
İran yönetimi saldırıdan hem ABD'yi hem de İsrail'i sorumlu tuttu. Bir İsrail askeri yetkilisi, ordunun okul olayını araştırdığını ancak o bölgede bir İsrail saldırısından haberdar olmadıklarını söyledi.
ÜÇ OLASI HATA İHTİMALİ İNCELENİYOR
Eski ABD ve İsrailli askeri yetkililer, soruşturmacıların olayın nedenini belirlemek için istihbarat hatası, mühimmat arızası veya insan hatası ihtimallerini inceleyeceğini dile getirdi.
Washington Institute for Near East Policy'de İran ordusu üzerine çalışan kıdemli araştırmacı Farzin Nadimi, uydu ve açık kaynaklı görüntülerin söz konusu alanın bir üs olabileceğine işaret ettiğini, ancak bunun önemli bir üs olduğuna dair sınırlı veri bulunduğunu söyledi.
Nadimi, Google Haritalar'da bir binanın Devrim Muhafızları'nın "kültürel kompleksi" olarak işaretlendiğini ve burada genç üyelerin spor yaptığı ile eğitim gördüğünün belirtildiğini aktardı. Kompleks içinde bir sağlık tesisinin de bulunduğunu kaydetti.
Google Haritalar'da konuma işaretlenmiş bir fotoğrafta "İslam Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Tıp Komutanlığı"yazılı bir tabelanın görüldüğü ifade edildi.
50 ÖĞRENCİ VE 7 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ
Adı "Kutsal Ağaç" anlamına gelen okulun Devrim Muhafızları personelinin çocuklarına yönelik oluşturulan okul ağının bir parçası olduğu dile getirildi.
Belucistan İnsan Hakları Belgeleme Ağı, saldırıda hayatını kaybedenler arasında 50 öğrenci ve 7 öğretmenin bulunduğunu ve toplam 57 kişinin kimliklerinin doğrulandığını açıkladı. Kuruluş, öğrencilerin yaşlarının 6 ile 12 arasında olduğunu belirtti.
Planet Labs tarafından yayımlanan uydu görüntülerinin saldırıdan önce ve sonra yerleşkedeki bazı yapıların hasar gördüğünü gösterdiği aktarıldı. Görüntülerin üssün hedef alınmış olabileceğine işaret ettiği, ancak okulun yanlış hedeflenip hedeflenmediği veya kazara vurulup vurulmadığına ilişkin soruların sürdüğü ifade edildi.
Nadimi, "Bu, saldırının askeri açıdan önemli bir hedef olduğuna inanılan bir yere karşı önceden planlandığı anlamına gelebilir" dedi.
SOSYAL MEDYADAKİ BAZI İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ
Sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerde U şeklinde bir duman izinin İran'a ait bir füzenin yanlışlıkla okula isabet ettiğini gösterdiği öne sürüldü. Bilgi savaşı analisti Tal Hagin, görüntünün saldırı bölgesinden yaklaşık 800 mil uzaklıktaki Zanjan kentine ait olduğunu söyledi.
Benzer bir video da doğrulanamadı. Yetkililer, İran füzesinin yanlışlıkla okula isabet ettiği iddiasını destekleyecek başka bir kanıt bulunmadığını belirtti.
Eski ABD Hava Kuvvetleri Müsteşar Yardımcısı ve muharebe planlamacısı Ravi Chaudhary ise hedef listelerinin titizlikle güncellendiğini belirterek eski istihbarata dayalı bir hedefleme ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi.
Chaudhary,"Güncellenmemiş eski bir hedef sisteminin buna yol açacağına çok ama çok şaşırırdım" ifadelerini kullandı ve "Bu noktada spekülasyonları sınırlamalı ve soruşturmanın devam etmesine izin vermeliyiz." dedi.