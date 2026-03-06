Emre Altuğ'un albüm lansmanında konuşan Burcu Güneş, Demet Akalın'ın sanatını ve kalitesini kendisine yakın bulmadığını belirterek büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Güneş'in, "Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum"şeklindeki ifadeleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bu polemiğe sadece hayranlar değil, pop camiasının sevilen isimleri de dahil oldu.
"DURUŞ VE KALİTE OLARAK YAKIN GÖRMÜYORUM"
Muhabir Online mikrofonlarına konuşan Burcu Güneş, kendisine yöneltilen sorular üzerine Demet Akalın ile arasındaki farkı şu sözlerle keskinleştirdi:
"Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum, ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında"
ECE SEÇKİN'DEN HEMCİNS ÇIKIŞI: "NE KADAR AYIP"
Burcu Güneş'in açıklamalarına en sert tepkilerden biri meslektaşı Ece Seçkin'den geldi. Seçkin, Güneş'in tavrını ve muhabirlere karşı tutumunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Herkes kendine yakışanı konuşur, ne kadar ayıp, hemcinsin başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlayamayacağım... Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşursun ki, insanlar işini yapıyor. Relax giiiiiirll, take it easy"
DOĞUŞ'TAN ESPRİLİ YAKLAŞIM: "KAVGA VAR DEDİLER GELDİK"
Müzik dünyasının deneyimli isimlerinden Doğuş ise tartışmaya daha esprili bir giriş yaptı. Sosyal medyada dönen polemiğe kayıtsız kalamayan Doğuş, Burcu Güneş'in sözlerinin altına "Kavga var dediler geldik" notunu düşerek gerilimi yakından takip ettiğini gösterdi.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: "KALİTE Mİ, BAŞARI MI?"
Burcu Güneş'in "nitelik" çıkışı dijital dünyada büyük bir tartışma başlattı. İşte o kutuplaşmayı özetleyen bazı yorumlar:
"Dedi yıllardır sektörde bile olmayan"
"Burcu Güneş bir değer bunu kabul etmek lazım şimdi Türkçe pop müziğinin kült isimlerinden bir tanesi"
"Demet'in öyle bir iddiası yok zaten sanırım. Fakat beğensek de beğenmesek de 20 yıl pop listelerini alt üst etti. Geçen Alman bir kulüpte bile son şarkısı çalıyordu şok oldum"
"Kesinlikle çok doğru. Burcu Güneş muhteşem bir sese yoruma sahip. Konserlerinin açıp izleyin canlı performansı harika. Sahne de ki duruşu performansı gerçekten çok iyi. Kendisini şarkılarını çizgisinin hiç bozmadan üzerine katarak devam etti. Her türlü kaliteli bir sanatçı"
"Hiç yakıştıramadım. Durup dururken bu ne şimdi? Niye herkes Demet Akalın'a saldırıyor? Linç ediyor? Ben geçen yaz Alaçatı sahnesine gittim çok keyifliydi hatta çok yüce bir şey yaptı; vokalistine mikrofon verdi ve vokal koltuğuna oturup 2 şarkı kıza vokal yaptı. Gerçekten tevazu ve samimiyetle yaptı. Bunu asla yapmayan yüzlerce sanatçı var. Kadın egolu ve kibirli değil, kendi haline çekilmiş. Z kuşağı dinliyor seviyor diye çekemiyor insanlar bence. Çünkü güncel harika şarkılar yapıyor ister beğenin ister beğenmeyin şarkıları gayet güzel. Tamamen haset... Burcu Güneş'i severdim bu çirkin konuşmasından sonra irrite oldum"
BURCU GÜNEŞ'TEN GÜNDEM OLAN SÖZLERİNE DAİR DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!
Sözlerinin sosyal medyada infial yaratması üzerine bir açıklama daha yapan Burcu Güneş, Emre Altuğ'un lansmanında yaptığı konuşmanın sadece tek bir kişiyi hedef almadığını belirtti. Güneş, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Sevgili Emre Altuğ'un albüm lansmanına katıldım. Beni ekstra mutlu etti, hem onu görmek hem de dolu dolu bir albüme imza atması. Tekrar tebrik ediyorum. Ve tabii ki gecenin sonunda magazinci arkadaşlarımızla uzun bir röportaj gerçekleştirdik. Şu an magazinde gördüğünüz kadar değil. Ayrıca tek bir kişiyi hedef göstererek de değil. Çok uzun bir röportaj. Aslında piyasadaki arketiplere değinmeye çalıştım. İşte rap camiasından sorular soruldu, başka arkadaşlarımızın fikirleri, yorumları ile ilgili düşüncelerim soruldu. Artı tabii ki popüler kültüre hizmet edilen bu dünyanın içerisindeki belirli figürlerle ilgili sorular da soruldu. Ben de fikirlerimi, düşüncelerimi dile getirdim"Burcu Güneş'ten Demet Akalın'a olay sözler
Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu röportajda benim kendi mesleğimle ilgili, kendi yıllardır emek verdiğim alanla ilgili bana bir soru sorulduğu zaman bazı şeyleri ciddiyetsiz bir şekilde es geçerek ya da önemsiz bir konuymuş gibi konuşmak çok kendime yakıştırabildiğim bir şey değil. Çünkü bunlar gerçekten önemli konular ve bence toplumumuzda bunlardan çok fazla etkileniyor. Bence ülkemizde birtakım insanların her sektörden her konudan olabilir, bulundukları yerlere nasıl geldiklerini, neler yaptıklarını, ne kadar nitelikli olduklarını, gerçekten o yere haklarıyla gelip gelmediklerini veyahut da ne kadar emektar olduklarını hiç sorgulamadığımız bir kaos geçiriyoruz bence. Toplumsal bir kaos. Ve bu, bu döneme ait bir şey değil bence. Ben çok uzun yıllardır inanılmaz soyut bir ortam görüyorum. Hiçbir şeyin yerli yerine, hak ettiği yere konulmadığı bir durum görüyorum. Tabii ki bunu sadece kendi sektörüm için konuşmuyorum. Ama bu çok çok önemli ve tartışılması gereken bir durum bizler için"
MÜZİK DÜNYASINDA NİTELİK Mİ NEZAKET Mİ?
Burcu Güneş'in sanat ve kalite vurgusuyla başlattığı tartışma, Ece Seçkin'in kadın dayanışması ve nezaket eleştirisiyle farklı bir boyuta evrildi. Magazin dünyası artık sadece şarkıları değil, sanatçıların birbirlerine karşı takındıkları tavrı da oyluyor. Güneş'in sektörel eleştirisi, Seçkin'in relax çıkışıyla bir üslup kavgasına dönüşmüş durumda.
Tüm bunlar olup biterken tartışmanın merkezindeki isim Demet Akalın'ın meslektaşına nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.
