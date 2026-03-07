Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor. Bu desteklerden birini de çalışan annelere doğum izni süresince verilen iş göremezlik ödeneği oluşturuyor. Anne olanlara, doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği, yeni diğer adıyla rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan izin süresini kapsıyor. Bu süre için ödenecek ücretin hesaplaması da son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak en düşük tutar, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son bir yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin iki katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.

Doğum izninde annelere 123 bin liraya kadar rapor parası (Fotoğraflar Takvim'den alınmıştır)



ESNAFA DA VAR

16 haftalık doğum izninde verilen iş göremezlik ödeneği 112 gün üzerinden hesaplanıyor. Annelere asgari ücretteki artışla her gün için en az 734 lira ödenirken, buna göre 112 günlük ödeme 82 bin 208 lira tutuyor. Ancak annelerin doğum izninin 24 haftaya çıkarılması için düğmeye basıldı. Hazırlanan yasa teklifi Meclis'e taşındı.

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla annelere 168 gün için iş göremezlik ödeneği verilecek. Annenin eline bu sürede en az 123 bin 312 lira geçecek. Bu tutar maaşa göre artacak. Brüt maaş ortalaması 40 bin lira olana 112 gün için 149 bin 333 lira, 50 bin lira olana da 186 bin 667 lira ödenecek.



SSK'lılar, Bağ-Kur'lular, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ve ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar analık sigortasının kapsamında bulunuyor. Bu kişiler geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneklerinden yararlanabiliyor.