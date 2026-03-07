Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor. Bu desteklerden birini de çalışan annelere doğum izni süresince verilen iş göremezlik ödeneği oluşturuyor. Anne olanlara, doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği, yeni diğer adıyla rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan izin süresini kapsıyor. Bu süre için ödenecek ücretin hesaplaması da son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak en düşük tutar, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son bir yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin iki katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.
ESNAFA DA VAR
16 haftalık doğum izninde verilen iş göremezlik ödeneği 112 gün üzerinden hesaplanıyor. Annelere asgari ücretteki artışla her gün için en az 734 lira ödenirken, buna göre 112 günlük ödeme 82 bin 208 lira tutuyor. Ancak annelerin doğum izninin 24 haftaya çıkarılması için düğmeye basıldı. Hazırlanan yasa teklifi Meclis'e taşındı.
Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla annelere 168 gün için iş göremezlik ödeneği verilecek. Annenin eline bu sürede en az 123 bin 312 lira geçecek. Bu tutar maaşa göre artacak. Brüt maaş ortalaması 40 bin lira olana 112 gün için 149 bin 333 lira, 50 bin lira olana da 186 bin 667 lira ödenecek.
SSK'lılar, Bağ-Kur'lular, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ve ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar analık sigortasının kapsamında bulunuyor. Bu kişiler geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneklerinden yararlanabiliyor.
MAAŞA GÖRE RAPOR PARASI
|Brüt Ücret (Ort.)
|168 Günlük Ödeme
|33.030
|123.312
|34.000
|126.933
|35.000
|130.667
|36.000
|134.400
|37.000
|138.133
|38.000
|141.866
|39.000
|145.600
|40.000
|149.333
|41.000
|153.067
|42.000
|156.800
|43.000
|160.533
|44.000
|164.267
|45.000
|168.000
|46.000
|171.733
|47.000
|175.467
|48.000
|179.200
|49.000
|182.933
|50.000
|186.667
|55.000
|205.333
|60.000
|224.000
|65.000
|242.667
|70.000
|261.333
|75.000
|280.000
|80.000
|298.667
|85.000
|317.333
|90.000
|336.000
|95.000
|354.667
ÇALIŞIR RAPORUNA DİKKAT!
Hamilelik süresince dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunuyor. Ancak, gebelik istirahatinin başladığına dair rapor almaksızın istirahate ayrılan sigortalıya doğumun gerçekleştiği tarihe kadar olan süreye ait; istirahat raporu almasına rağmen hekimden çalışabileceğine dair rapor olmaksızın iş yerinde çalışan sigortalıya çalıştığı süreye ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenmiyor.
BAŞVURUGEREKİYOR MU?
Sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda düzenlemekte olan analık raporları, yine elektronik ortamda SGK veri tabanına ve işverenin 'çalışılmadığına dair bildirim' ekranına düşüyor ve ödeme işlemleri, sigortalının işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılıyor.