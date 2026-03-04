İran ile ABD-İsrail eksenli gerilimin tırmandığı bir dönemde, bölgedeki yeni cephe iddiaları güçlenirken Tahran'dan Kuzey Irak hattına yönelik sert bir uyarı geldi. İran Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zülfekari, İran sınırına "düşman güçlerin" konuşlandırılması halinde askeri karşılık verileceğini açıkladı. Zülfekari, ABD ve İsrail için kullanılacak herhangi bir noktanın İran tarafından doğrudan hedef alınacağını söyledi.
İRAN'DAN IKBY'YE AÇIK MESAJ: "SINIR KIRMIZI ÇİZGİMİZ"
İran Silahlı Kuvvetleri Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zülfekari, yaptığı açıklamada İran'ın sınır bölgelerinde"tam istihbarat hakimiyetine" sahip olduğunu belirtti.
Sınır hattındaki tüm askeri hareketliliğin anlık olarak takip edildiğini söyleyen Zülfekari, İran karşıtı grupların veya yabancı güçlerin sınır hattına konuşlandırılması halinde hedeflerin derhal imha edileceğini bildirdi.
Kürdistan Bölgesi yetkililerine doğrudan seslenen Zülfekari şu ifadeleri kullandı:
"Kürdistan Bölgesi yetkililerini uyarıyoruz; İran sınır hattına düşman güçlerin yerleştirilmesine yönelik her türlü adım veya işbirliği, İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarafından en sert şekilde yanıtlanacaktır. Herhangi bir noktanın ülkemize saldırı için kullanılmasına müsamaha göstermeyiz."
Zülfekari ayrıca, İran'ın normal şartlarda bölge ülkelerinin egemenliğine saygı duyduğunu ancak ABD ve İsrail'in İran'a karşı askeri faaliyet yürüttüğü herhangi bir noktanın "savaş alanı" kabul edileceğini söyledi.
TAKVİM GÜNLER ÖNCE YAZMIŞTI: İRAN'A KARŞI TERÖR ÖRGÜTLERİ PLANI
İran'dan gelen bu sert açıklama, bölgede tartışılan İran'a yönelik olası kara saldırısı planı iddialarının gölgesinde geldi.
Takvim'in daha önce gündeme getirdiği haberlerde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken CIA ve Mossad'ın İran'daki ayrılıkçı terör örgütlerini sahaya sürmeye çalıştığı öne sürülmüştü.
ABD merkezli Axios platformunun muhabiri Barack Ravid, İran'daki bazı Kürt örgütlerinin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığını iddia etmiş, daha sonra ise bu haberi geri çekmişti. Ravid buna rağmen söz konusu örgütlerin savaşın ilerleyen aşamalarında önemli bir rol oynayabileceğini yazmıştı.
IRAK'TAN İRAN'A YÜZLERCE TERÖRİST GEÇTİ
Axios'un konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı habere göre son haftalarda Irak'taki kamplarda bulunan yüzlerce İranlı Kürt örgüt mensubu İran tarafına geçirildi.
ABD ve İsrailli kaynaklar, bu grupların ABD-İsrail saldırılarıyla eş zamanlı olarak İran içinde bir saldırı başlatmasının rejime yönelik baskıyı artırabileceğini ve ülke genelinde daha geniş çaplı bir ayaklanmayı tetikleyebileceğini öne sürdü.
Axios'a konuşan İsrailli bir yetkili şu ifadeleri kullandı: "Savaş ABD ve İsrail ordularının askeri aşamasıyla başladı ancak savaş sürdükçe Mossad ve CIA'in başka girişimleri de olacak."
ABD'li bir yetkili ise İran'daki ayrılıkçı grupların askeri kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çekerek bu yapıların "sonunda top yemi haline gelebileceği" uyarısında bulundu.
SAVAŞ BAŞLAMADAN 6 GÜN ÖNCE KOALİSYON KURULDU
Savaş başlamadan altı gün önce Irak'ta bulunan beş İranlı Kürt ayrılıkçı örgüt, İran'a karşı mücadele etmek amacıyla "Doğu Kürdistan Siyasi Güçler Koalisyonu"adlı bir yapı kurduklarını duyurdu.
Koalisyon içinde İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), Komala ve PKK'nın İran kolu olarak bilinen PJAK gibi örgütlerin bulunduğu belirtiliyor.
Yayımlanan bildiride İran'daki Kürt kökenli güvenlik güçlerine çağrı yapılarak: "Tarihimizin en kritik günleriyle karşı karşıyayız. Bu son fırsatı kaçırmayın."ifadeleri kullanıldı.
PJAK LİDERİNDEN ABD VE İSRAİL İTİRAFI
PKK/PJAK'ın sözde eş başkanı Emir Kerimi, 12 Ocak 2026'da yaptığı açıklamada örgütün çeşitli güçlerle temas halinde olduğunu söylemişti.
Kerimi, "PJAK'ın çeşitli güçlerle ilişkileri, diyalogları ve görüşmeleri var"ifadeleriyle ABD ve İsrail ile temas kurduklarını açıkça dile getirmişti.
Kerimi ayrıca İran'daki olası siyasi kırılmayı "Kürtler için bir fırsat"olarak değerlendirmişti.
İRAN KAMPLARI VURDU
Tahran yönetimi ise bu gelişmelerin ardından PKK/PJAK öncülüğündeki ayrılıkçı terör örgütlerini hedef aldı. İran ordusu, IKBY sınırları içinde bulunan bazı kampların 30 insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.
Buna karşılık ABD ve İsrail'in İran'ın Irak sınırındaki bazı askeri noktalarına hava saldırıları düzenlediği ve bu saldırıların örgüt unsurlarının sınırı geçmesini kolaylaştırmak amacıyla yapılmış olabileceği iddia edildi.
TRUMP'TAN KÜRT LİDERLERLE TEMAS
Bölgedeki gelişmeler Washington'da da dikkat çekici diplomatik temaslara sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve KYB lideri Bafel Talabani ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. CNN ayrıca Trump'ın İran Kürdistan Demokrat Partisi (PDKI) lideri Mustafa Hijri ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı. Axios'un iddiasına göre bu görüşmelerin yapılmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısı etkili oldu.
İRAN'DAN İKİNCİ UYARI: "MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani de Irak'taki İran muhalifi Kürt örgütlere yönelik sert bir mesaj verdi.
Laricani,"Ayrılıkçı gruplar rüzgarın yönünün değiştiğini düşünerek harekete geçmeye kalkışmasınlar. Onlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz."ifadelerini kullandı.
"ZAGROS'TA YENİ KORİDOR PLANI"
Bölgedeki gelişmeler, ABD ve İsrail'in Suriye'de kuramadığı terör koridorunu bu kez İran-Irak hattında kurma planı tartışmalarını da beraberinde getirdi.
İddialara göre PJAK ve diğer silahlı örgütlerin İran'ın batısında bir alanı ele geçirerek İsrail için"tampon bölge"oluşturması ihtimali üzerinde duruluyor.
Eski Pentagon yetkilisi Alex Plitsas da ABD'nin İran'daki ayrılıkçı örgütler üzerinden ayaklanma sürecini hızlandırmaya çalıştığını belirterek:
"ABD Kürtleri silahlandırarak İran'daki ayaklanma sürecini açıkça hızlandırmaya çalışıyor."ifadelerini kullandı.
İran'dan gelen son sert uyarı ise Tahran'ın sınır hattında oluşabilecek herhangi bir yeni cepheye karşı askeri müdahale seçeneğini masada tuttuğunu ortaya koydu.