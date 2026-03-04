İran, bu gelişmelere yanıt olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki bazı örgüt kamplarını insansız hava araçlarıyla vurduğunu bildirdi.

Aralarında KDP-İ, Komala ve PJAK'ın da bulunduğu beş İranlı Kürt örgütü, İran'a karşı mücadele etmek amacıyla bir koalisyon kurduklarını duyurdu.

Bu uyarı, ABD ve İsrail'in İran'daki ayrılıkçı Kürt örgütlerini kullanarak yeni bir cephe açtığı iddialarının ardından geldi.

İran Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak sınırına ABD veya İsrail ile bağlantılı güçlerin konuşlandırılması halinde bu noktaların doğrudan hedef alınacağını açıkladı.

İran ile ABD-İsrail eksenli gerilimin tırmandığı bir dönemde, bölgedeki yeni cephe iddiaları güçlenirken Tahran'dan Kuzey Irak hattına yönelik sert bir uyarı geldi. İran Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zülfekari, İran sınırına "düşman güçlerin" konuşlandırılması halinde askeri karşılık verileceğini açıkladı. Zülfekari, ABD ve İsrail için kullanılacak herhangi bir noktanın İran tarafından doğrudan hedef alınacağını söyledi.

İRAN'DAN IKBY'YE AÇIK MESAJ: "SINIR KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

İran Silahlı Kuvvetleri Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zülfekari, yaptığı açıklamada İran'ın sınır bölgelerinde"tam istihbarat hakimiyetine" sahip olduğunu belirtti.

Sınır hattındaki tüm askeri hareketliliğin anlık olarak takip edildiğini söyleyen Zülfekari, İran karşıtı grupların veya yabancı güçlerin sınır hattına konuşlandırılması halinde hedeflerin derhal imha edileceğini bildirdi.

Kürdistan Bölgesi yetkililerine doğrudan seslenen Zülfekari şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan Bölgesi yetkililerini uyarıyoruz; İran sınır hattına düşman güçlerin yerleştirilmesine yönelik her türlü adım veya işbirliği, İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarafından en sert şekilde yanıtlanacaktır. Herhangi bir noktanın ülkemize saldırı için kullanılmasına müsamaha göstermeyiz."

Zülfekari ayrıca, İran'ın normal şartlarda bölge ülkelerinin egemenliğine saygı duyduğunu ancak ABD ve İsrail'in İran'a karşı askeri faaliyet yürüttüğü herhangi bir noktanın "savaş alanı" kabul edileceğini söyledi.

TAKVİM GÜNLER ÖNCE YAZMIŞTI: İRAN'A KARŞI TERÖR ÖRGÜTLERİ PLANI

İran'dan gelen bu sert açıklama, bölgede tartışılan İran'a yönelik olası kara saldırısı planı iddialarının gölgesinde geldi.

Takvim'in daha önce gündeme getirdiği haberlerde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken CIA ve Mossad'ın İran'daki ayrılıkçı terör örgütlerini sahaya sürmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

ABD merkezli Axios platformunun muhabiri Barack Ravid, İran'daki bazı Kürt örgütlerinin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığını iddia etmiş, daha sonra ise bu haberi geri çekmişti. Ravid buna rağmen söz konusu örgütlerin savaşın ilerleyen aşamalarında önemli bir rol oynayabileceğini yazmıştı.