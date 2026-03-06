Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İran, İsrail'in Tel Aviv kenti ve çevresine yeni bir balistik füze saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, hava savunma sistemlerini devreye sokarak halka sığınaklara gitme çağrısı yaptı.

Tel Aviv semalarında patlamalar yaşanırken, bazı füzelerin Demir Kubbe sistemini aştığı ve bir füzenin açık alana düştüğü bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının "Gerçek Vaat 4 Operasyonu" kapsamında yeni nesil füzelerle gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sürerken, Tel Aviv ve çevresi yeni bir füze saldırısının hedefi oldu. İsrail ordusu, İran'dan yeni balistik füze atışlarının tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle tehdit altındaki bölgelerde cep telefonlarına acil uyarı mesajları gönderildiği ve halkın sığınaklara gitmesi yönünde çağrı yapıldığı belirtildi. Tel Aviv başta olmak üzere birçok noktada sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

İran Demir Kubbe'yi deldi (Fotoğraflar video görüntüsünden alınmıştır) TEL AVİV SEMALARINDA PATLAMALAR

Kısa süre sonra İran'dan fırlatılan füzeler İsrail hava sahasına ulaştı. Bölgeden gelen görüntülerde gökyüzünde çok sayıda patlama meydana geldiği görülürken, bazı mühimmatın İsrail'in sözde "geçilmez" olarak nitelendirdiği Demir Kubbe savunma sistemini aşarak Tel Aviv çevresine isabet ettiği bildirildi. Kentte art arda güçlü patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.