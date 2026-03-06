İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sürerken, Tel Aviv ve çevresi yeni bir füze saldırısının hedefi oldu. İsrail ordusu, İran'dan yeni balistik füze atışlarının tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle tehdit altındaki bölgelerde cep telefonlarına acil uyarı mesajları gönderildiği ve halkın sığınaklara gitmesi yönünde çağrı yapıldığı belirtildi. Tel Aviv başta olmak üzere birçok noktada sirenlerin devreye girdiği bildirildi.
TEL AVİV SEMALARINDA PATLAMALAR
Kısa süre sonra İran'dan fırlatılan füzeler İsrail hava sahasına ulaştı. Bölgeden gelen görüntülerde gökyüzünde çok sayıda patlama meydana geldiği görülürken, bazı mühimmatın İsrail'in sözde "geçilmez" olarak nitelendirdiği Demir Kubbe savunma sistemini aşarak Tel Aviv çevresine isabet ettiği bildirildi. Kentte art arda güçlü patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.
FÜZE AÇIK ALANA DÜŞTÜ
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'dan fırlatılan çok başlıklı bir füzenin etkisiz hale getirilmesi amacıyla çok sayıda önleyici füze ateşlendi. Kanal 12 televizyonu ise bir füzenin açık bir alana düştüğünü bildirdi.
"GERÇEK VAAT 4" OPERASYONUNUN 23. DALGASI
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, saldırının "Gerçek Vaat 4 Operasyonu" kapsamında gerçekleştirilen 23. dalga olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırılarda "Kheibar", "Hürremşehr-4" ve "Fettah" gibi yeni nesil katı ve sıvı yakıtlı füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarının kullanıldığı ifade edildi.