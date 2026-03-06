CANLI YAYIN
Kara para işlemleri MASAK'a takılan NEF'in sahibi Erden Timur'un tüm şirketlerine kayyum atandı

“Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Erden Timur’un şirketlerine mahkeme kararıyla kayyum atandı. Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildi. Öte yandan MASAK incelemesinde Erden Timur'un, yasa dışı bahis / kumar şüphesi kapsamında MASAK veri tabanında istihbari bilgi bulunan 109 gerçek/ tüzel kişi ile para transferi ilişkisinde bulunduğu saptandı. Bu 109 kişiden 93 kişinin aldığı ve gönderdiği para transferlerinin işlem açıklamasında 'gayrimenkul alım-satımı' yazdığı belirlenmişti.

  • Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un sahibi olduğu şirketlere mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Erden Timur, kara para aklama suçlamasıyla 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı.
  • Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Timur'a ait NEF İnşaat şirketinin gayrimenkul alım satımı yoluyla kara para aklamak için kullanıldığını tespit etti.
  • Soruşturma dahilinde Timur Gayrimenkul Geliştirme, TG Timur Gayrimenkul ve Timur Şehircilik gibi şirketlere el konuldu.
  • Bahis baronu Veysel Şahin ile yasa dışı kumar şüphelisi 93 kişinin Timur'un şirketlerine para transferleri yaptığı belirlendi.

Galatasaray'ın eski yöneticisi iş insanı Erden Timur'un ortağı ve sahibi olduğu şirketlerine sulh ceza hakimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.

Erden Timur'un tüm şirketlerine kayyum atandı. (Haberin fotoğrafları takvim.com.tr arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray'ın eski yöneticisi iş insanı Erden Timur, "Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TMSF KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında, Timur'un sahibi olduğu ve suç gelirlerinin aklanmasında kullandığı iddia edilen Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.'nin arasında olduğu şirketlerine el konularak sulh ceza hakimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.

AKLANAN KARA PARALAR MASAK'A TAKILDI

MASAK, Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın, kara para aklama yöntemi olan gayrimenkul alım-satımında kullanıldığını tespit etti. Bahis baronu Veysel Şahin ile bahis ve yasa dışı kumar 'şüphelisi' 93 ismin Timur'un şirketine yaptığı para transferleri deşifre oldu. MASAK'ın incelemelerine göre bahis baronu Veysel Şahin'in Eyüp Ur isimli kişiyle şüpheli para hareketleri tespit edildi. Herhangi bir geliri olmayan ve SGK kaydı bulunmayan Ur'un, Şahin adına Şahin'le ilişkili kişilere para transferleri yaptığı belirlendi.

