Galatasaray'ın eski yöneticisi iş insanı Erden Timur'un ortağı ve sahibi olduğu şirketlerine sulh ceza hakimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.

TMSF KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında, Timur'un sahibi olduğu ve suç gelirlerinin aklanmasında kullandığı iddia edilen Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.'nin arasında olduğu şirketlerine el konularak sulh ceza hakimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.

AKLANAN KARA PARALAR MASAK'A TAKILDI

MASAK, Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın, kara para aklama yöntemi olan gayrimenkul alım-satımında kullanıldığını tespit etti. Bahis baronu Veysel Şahin ile bahis ve yasa dışı kumar 'şüphelisi' 93 ismin Timur'un şirketine yaptığı para transferleri deşifre oldu. MASAK'ın incelemelerine göre bahis baronu Veysel Şahin'in Eyüp Ur isimli kişiyle şüpheli para hareketleri tespit edildi. Herhangi bir geliri olmayan ve SGK kaydı bulunmayan Ur'un, Şahin adına Şahin'le ilişkili kişilere para transferleri yaptığı belirlendi.