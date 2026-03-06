MERAK ETTİKLERİNİ SORDULAR

Program sırasında çocuklar, Türkiye'nin yerli ve milli projeleri hakkında merak ettikleri soruları da yöneltti. Başkan Erdoğan, çocukların TOGG ile ilgili sorularını yanıtlarken Emine Erdoğan da özellikle Sıfır Atık Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Emine Erdoğan, doğal kaynakların doğru kullanılması gerektiğini belirterek, "Dünyadaki kaynakları hepimize yetecek şekilde kullanalım. Çöplerimizi ve dökülen yaprakları kompost yaparak gübre elde ediyoruz. Bu sayede kimyasal gübreden uzaklaşıyoruz"dedi.

Çocuklar, Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve Sıfır Atık Projesi'ni konu alan bir resim tablosunu Emine Erdoğan'a hediye etti.