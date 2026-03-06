Fatih'teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yanında inşasına başlanan öğrenci yurdunun temeli düzenlenen törenle atıldı. 250 öğrenciyi ağırlayabilecek kapasiteli ve toplam 5 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak yurt projesinin, 2026-2027 eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine sunulacak. Yurt binasında 4 ve 6 kişilik öğrenci odaları, tek kişilik engelli odası, öğretmen odaları ve banyolu misafir odası yer alacak.

Öğrencilerin akademik çalışmalarına destek olmak amacıyla etüt odaları, kütüphane ve okuma salonu, bilgisayar odası ve TV-dinlenme odası da bulunacak. Sosyal ve fiziksel gelişim için kondisyon salonu ve etkinlik odası da plana dahil edildi. Ayrıca yurt içinde kadın ve erkek mescitleri, abdesthane ve revir gibi destek üniteleri yer alacak. Fatih’te Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu’nun temeli atıldı Yurdun temel atma töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu kurumun temelini atmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, burada çok yoğun bir çaba ve emeğin olduğunu belirtti.

Okula ilk kez geldiğini aktaran Göktaş,"Gerçekten de hem mimarisiyle hem de gençleriyle gurur duydum. Burada inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız gibi nice gençlerimiz yetişecek. Bu ülkeye, memlekete, bölgeye hizmet eden nice gençlerimiz buralardan çıkacak. Dolayısıyla bugün attığımız aslında sadece bir temel değil, gerçekten uzun soluklu bir vizyona, eğitime ve gençliğe yatırımdır." ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, yurt için yürütülen çalışmalara katkı sunanlara teşekkür ederek, temel atma töreninin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.