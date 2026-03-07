B orsa İstanbul pay piyasalarında manipülasyon yapan şebekelere göz açtırılmıyor. Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Borsa'da işlem gören Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama (DOBUR) hisse senetlerinde 2021 yılında yapılan manipülatif eylemlere imza atan 'Hektor' lakaplı Hikmet Yurtbay'ın da arasında olduğu 17 şüpheliye geçtiğimiz mayıs ayında operasyon düzenlendi. Savcılık, aralarında manipülatör Hikmet Yurtbay'ın da olduğu 20 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak, iddianame düzenledi. Şüpheliler Hikmet Yurtbay ve Onur Yılmaz'a her iki hissede yaptıkları eylemler nedeniyle ayrı ayrı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" , "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi.

TELEGRAMI MESKEN TUTTU Savcılığın hazırladığı iddianamede, "Hektor", "Hektor As" ve "Borsa Dostlar Konağı" isimli X ve Telegram adresleri üzerinden manipülasyon yapıldığına dikkat çekti. Hem PRKAB hissesi hem de DOBUR hissesinde 2021 yılında yapılan manipülatif işlemler tek tek sıralandı. İddianameye göre, PRKAB hissesindeki manipülasyonun tarihi 31 Ağustos 2021'den 29 Kasım 2021'di. İncelemelerde, bu kısa süre zarfında hissedeki günlük işlem miktarı önceki dönemlere oranla yüzde 143 oranında arttı. Benzer şekilde ortalama günlük yatırımcı sayısı da yüzde 286 oranında artış gösterdi. 27 Ağustos 2021'de 12.24 lira olan hisse, 29 Kasım 2021 tarihine gelindiğinde yüzde 576.56 oranında artış göstererek 82.83 liraya yükseldi.



DOBUR hissesinde ise aynı şekilde 18 Ekim 2021'den 1 Aralık 2021'e kadar süren manipülatif işlemlerle birlikte, 28.23 lira olan hisse dönem sonunda 300 liraya çıkarıldı. SPK ve savcılık tarafından yapılan incelemelerde, her iki manipülatif eylemlerin de sosyal medya kaynaklı olduğu, bu sosyal medya hesaplarının da "Borsa Dostlar Konağı" ile "Hekros As" kullanıcı adlı Telegram hesaplarından ve "@ hektoras58" adlı twitter adresinden yapıldığı saptandı.

Borsa İstanbul'da daha önce farklı hisse senetlerinde de manipülasyon yaptığı tespit edilen Onur Yılmaz da söz konusu bu soruşturmada şüpheliler arasında yer aldı. Şüpheliler, DOBUR hissesinde 32 milyon lira, PRKAB hissesinde ise 146 milyon lira olmak üzere toplamda 180 milyon liralık vurgun yapıldı.