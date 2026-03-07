İsrail ve ABD ordusunun katlettiği 175 kız çocuğu unutulmadı. Tel Aviv'e atılan bombaların üzerine onlardan bir mesaj yazıldı. İsrail ve ABD'nin bomba yağdırdığı İran'dan duygusal bir misilleme geldi. Savaşın ilk günü Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'nun vurulmasıyla hayatını kaybeden 175 kız öğrenci ve 26 öğretmenin intikamının alınmak istendiği belirtildi. İsrail'e atılan füzelerin üzerine "Minab'da katledilen kız öğrencilerin anısına"notu yazıldı.