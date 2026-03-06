CANLI YAYIN
İran'da okul saldırısının anbean görüntüleri: Patlamayla bir öğrenci yere savruldu

İran’ın Kazvin eyaletinde, ABD ve İsrail’in hava saldırıları sırasında İmam Rıza Erkek Okulu yakınında meydana gelen patlamanın dehşet veren görüntüleri ortaya çıktı. Öğrencilerin oyun oynadığı sırada gerçekleşen ve 1 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıda; camların patlama anı, öğrencilerin yaşadığı panik ve bir öğrencinin yere savrulduğu o kahredici anlar kameraya yansıdı.

1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sırasında Kazvin eyaletine bağlı Abyek kentinde İmam Rıza Erkek Okulu'nun yakınında meydana gelen ve 1 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ilk görüntüler yayınlandı. Görüntülerde çocukların okul bahçesinde oyun oynadığı sırada patlamanın meydana geldiği, patlamanın etkisiyle okulun camlarının kırıldığı anlar görüldü.

PATLAMA SONRASI PANİK ANLARI KAMERADA

Panik yaşayan öğrencilerin öğretmenler tarafından hızla okul binasının içine alındığı görüntülerde yer alırken, patlama sonucu bir öğrencinin yere savrulduğu ve hareketsiz kaldığı anlar da kaydedildi.

İRAN'DA OKULLAR DA SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU
Kazvin eyaletine bağlı Abyek kentinde 28 Şubat'ta İmam Rıza Erkek Okulu'nun yakınında füze saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda patlamanın etkisiyle bir öğrencinin hayatını kaybettiği, bazı öğrencilerin ise yaralandığı bildirilmişti.

ABD ve İsrail, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na cumartesi günü saldırı düzenlemişti. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada 165 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

