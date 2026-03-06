İRAN'DA OKULLAR DA SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU

Kazvin eyaletine bağlı Abyek kentinde 28 Şubat'ta İmam Rıza Erkek Okulu'nun yakınında füze saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda patlamanın etkisiyle bir öğrencinin hayatını kaybettiği, bazı öğrencilerin ise yaralandığı bildirilmişti.

ABD ve İsrail, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na cumartesi günü saldırı düzenlemişti. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada 165 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.