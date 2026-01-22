PODCAST CANLI YAYIN
Okan Buruk Atletico Madrid maçı sonrası konuştu! "Kazanmak için şans geldi"

Okan hoca, “90+4’te çok net bir pozisyon , maçı bitirebilirdik. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi” dedi...

Giriş Tarihi :22 Ocak 2026
Okan Buruk Atletico Madrid maçı sonrası konuştu! Kazanmak için şans geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Buruk, "90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirebilirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz. 9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum" dedi. Okan hoca, "Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı. Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz" diyerek sözlerini tamamladı.

