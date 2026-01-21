PODCAST CANLI YAYIN

Hadise’den ekonomik itiraf: Temizleyip birkaç kez kullanıyorum!

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Konser öncesi makyaj yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Hadise’nin takma kirpikleri hakkında söyledikleri dikkat çekti.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Hadise, sosyal medya hesabında yayımladığı videoda samimi bir itirafta bulundu.

Konser öncesi makyaj masasına oturan ünlü şarkıcı, takma kirpikleriyle ilgili şaşırtan bir prosedür uyguladığını açıkladı.

"Bir Kez Kullanıp Atmıyorum"

Hadise, sanılanın aksine her sahne sonrası kirpiklerini yenilemediğini belirterek, "Doğru kirpik bulmak önemli. Ben kirpiği birkaç kez kullanırım. Güzel temizlediğinde kullanabilirsin. Bir kere kullanıp çöpe atmaya gerek yok. Ziyan olur, kirpik çok pahalı bir şey bence"ifadelerini kullandı.

Özellikle sahne makyajının vazgeçilmezi olan yoğun kirpiklerin kullanım ömrüne dair verdiği bu bilgi, ünlü şarkıcının hayranları arasında kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sıfır Makyaj Hadise

Öte yandan konser öncesi makyajını kendisinin yapması da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bu paylaşımın ardından ünlü şarkıcının makyajsız hali de merak konusu oldu.

Hadise, geçtiğimiz günlerde yine konser öncesi hazırlık sürecini paylaşmış ancak bu sefer prova görüntülerine yer vermişti.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Provalara sıfır makyaj katılan şarkıcının doğal hali, sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Kimisi makyajlı halini beğenirken kimisi doğallığı savunmuştu.

İşte Hadise'nin makyajsız hali...

Fotoğrafla: Sosyal medya

