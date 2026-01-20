Terörsüz Türkiye sürecine "Karayılan" zehri! PKK elebaşından "SDG için silaha sarılırız" mesajı: "Apo’nun başlattığı süreç boşa çıktı"
Suriye'de SDG devirdiği masanın altında kaldı... SDG'nin işgali ettiği toprakları "kazanım" olarak gören PKK ise Türkiye'yi soykırımla suçlamaya kalktı. İmralı'nın dile getirdiği "darbe mekanizması" Kandil eliyle devreye alındı. Elebaşı Murat Karayılan, "Apo’nun başlattığı süreç boşa çıktı" diyecek kadar ileri gitti. Sokak çağrısı yapan PKK elebaşı "ulaşabilen ulaşmalı" ifadeleriyle Nusaybin sınırını karıştırmaya yeltendi. "Hareket olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız" diyerek SDG için silaha sarılacaklarının mesajını verdi. Öte yandan Kandil'den YPG'li ve YPJ'li teröristlere "tünel" talimatı gitti.
Kandil'in teşviki, İsrail'in desteğiyle 10 Mart Mutabakatı'na uymayan SDG devirdiği masanın altında kaldı.
Suriye ordusunun Fırat'a girip Deyrizor ile Rakka'yı terörden arındırması ve Arap aşiretlerinin SDG'ye karşı harekete geçmesi ile Suriye'de haritası 48 saatte değişti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, önce Esad rejimi döneminde yok sayılan Kürtlerin haklarına güvence altına aldı. Sonra tam entegrasyon anlaşması ilan etti. Ancak SDG buna rağmen uzlaşmayı değil terörü seçti.
ABDİ ŞAM'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ
Şam'daki görüşmede elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in Suriye'nin üniter bütünlüğünü hedef alan "özerklik" talebi kabul görmedi. Şam hükümeti SDG'ye "Tüm kurumlarınızı feshedeceksiniz. Petrol kuyularının tamamını teslim edeceksiniz. Okullarınızda eğitimi durdurup kendi sisteminizi lağvedeceksiniz. Haseke'den çekileceksiniz. Aynul Arab'ta silah bırakacasınız"şartlarını sıraladı. SDG çözümü değil çözümsüzlüğü seçti.
PYD ELEBAŞI ELİNE SİLAH ALDI: KARARIMIZ DİRENİŞ
PYD'li Foza Yusuf eline silah alıp "Kararımız direniş" diyerek bölgedeki tüm sivil halkı silah altına alacaklarını duyurdu. Abdi Şam'dan dönerken Suriye ordusu Haseke'ye yürüdü. Orduya bölgedeki aşiretler destek verince SDG çıkmaza girdi.
PYD elebaşlarının yaptığı "kaos" çağrısına DEM Parti, KCK çatısı altındaki PJAK, PKK ve HPG de eklendi. DEM Parti Meclis Grup Toplantısı'nı PG/SDG'nin kuluçka merkezi Kamışlı sınırında yapma kararı aldı.
KARAYILAN ZEHİR KUSTU!
PKK elebaşı Murat Karayılan, SDG bahanesiyle Terörsüz Türkiye sürecini zehirleyen küstah tehditler savurdu.
Karayılan, SDG'nin köşeye sıkışması üzerine "Apo'nun başlattığı süreci boşa çıkarma girişimidir. Bu saldırının amacı budur. Süreci anlamsız kılmaya çalışıyorlar. Şüphesiz Türk devleti bu komploda aktif rol oynamaktadır" dedi.
SDG'nin işgal ettiği Suriye topraklarını"kazanım" olarak gören Karayılan, Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladı.
PKK elebaşı Terörsüz Türkiye sürecini şu sözlerle hedef aldı:
Türk yetkililer bizim çocuk olmadığımızı bilmeliler. Bakurê Kürdistan'da kardeşlik deyip gel iç barış sağlayalım diyeceksin. Rojavaye Kürdistan'da da Kürt halkının tüm kazanımlarını hedefe koyup çeteler eliyle bir soykırım yürüteceksin. Buna kimse kanmaz.
KANDİL ABD VE BATILI EFENDİLERİNE AĞLADI: BİZE MÜTTEFİK DEDİNİZ YÜZÜSTÜ BIRAKTINIZ
SDG'nin akıbetini gören Kandil, "Bize müttefik dediniz, yüzüstü bıraktınız" diyerek ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya isyan etti.
"Kullanıldık" itirafı yapan elebaşı Murat Karayılan, "Şu an uluslararası güçlerin aldığı bu karar, yani saldırılara yol açma tutumu başta ABD olmak üzere, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer uluslararası koalisyon devletleri için kara bir leke olacaktır. Rojavaye Kürdistan halkı DAİŞ saldırılarına karşı kalkan olmadı mı? Siz bu halka 'müttefikiz' dediniz. Şimdi ne oldu da müttefikinizi böyle bir saldırıyla yüz yüze bırakıyorsunuz? Bu yaptığınız riyakarlıktır. Bu riyakarlığı ne Kürt halkı ne de onurlu insanlık vicdanı unutmayacaktır"şeklinde konuştu.
SOKAK ÇAĞRISI YAPTI... SINIR HATTINA ÇAĞIRDI: ULAŞABİLEN ULAŞMALI
SDG'nin sözde "Seferberlik" çağrısına Kandil olarak destek vereceklerini belirten Karayılan, Türkiye'deki Kürtleri "direniş" adı altında sokaklara ve Nusaybin sınırını karıştırmaya çağırdı. PKK'lı terörist, "Seferberlik tüm kürdistan için ilan edildi. Ve tüm halkımız Rojava'ya sahip çıkmalıdır. Kürt gençleri rollerini oynamalı, ulaşabilen ulaşmalı" dedi.
"SDG İÇİN SİLAHA SARILIRIZ" MESAJI
YPG'li teröristlere"Bedeli ne olursa olsun sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Bu süreçte tüm Kürt halkı olarak biz de Hareket olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız" mesajı gönderen Karayılan, açık açık silaha sarılacaklarının mesajını verdi.
Kandil'den YPG'li ve YPJ'li teröristlere "tünel" talimatı da gitti.
Elebaşı Murat Karayılan Haseke, Kamışlı ve Aynul Arab'taki terör tünellerini kullanmasını istedi.
Karayılan, "Savaşçılarımız tünel yöntemlerini de iyi kullanmalıdır. Bildiğimiz kadarıyla tüneller var. Bu dönemde tünel yöntemleri, her türlü saldırı ve teknolojiye karşı bir yanıttır ve savaşta uzmanlıktır" şeklinde konuştu.
"DARBE MEKANİZMASI" KANDİL ELİYLE DEVREYE ALINDI
Gelinen bu noktada "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" sürecine yönelik İmralı'nın dile getirdiği "darbe mekanizması" Kandil eliyle devreye alındı. PKK elebaşları, İmralı'yı ıskartaya çıkarttı.
Öcalan 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu söylemesine karşın KCK elebaşları ayak direyip süreci tıkamaya kalktı. Kandil, süreci ilerletmek yerine dinamitledi.
SÜRECE FİZİKİ SABOTAJ
Karayılan'ın SDG için "Hareket olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız" diyerek silaha sarılma mesajı, Terörsüz Türkiye sürecine PKK eliyle yapılan fiziki sabotaj olarak değerlendiriliyor.