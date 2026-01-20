Terörsüz Türkiye sürecine "Karayılan" zehri! PKK elebaşından "SDG için silaha sarılırız" mesajı: "Apo’nun başlattığı süreç boşa çıktı"

PKK'nın fesh olması ve silah bırakmasına hiçe sayan Karayılan ʺSDG için silaha sarılırızʺ tehdidi savurdu (Takvim.com.tr)



"SDG İÇİN SİLAHA SARILIRIZ" MESAJI



YPG'li teröristlere"Bedeli ne olursa olsun sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Bu süreçte tüm Kürt halkı olarak biz de Hareket olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız" mesajı gönderen Karayılan, açık açık silaha sarılacaklarının mesajını verdi.



Kandil'den YPG'li ve YPJ'li teröristlere "tünel" talimatı da gitti.



Elebaşı Murat Karayılan Haseke, Kamışlı ve Aynul Arab'taki terör tünellerini kullanmasını istedi.



Karayılan, "Savaşçılarımız tünel yöntemlerini de iyi kullanmalıdır. Bildiğimiz kadarıyla tüneller var. Bu dönemde tünel yöntemleri, her türlü saldırı ve teknolojiye karşı bir yanıttır ve savaşta uzmanlıktır" şeklinde konuştu.