Terörsüz Türkiye'ye "Nusaybin" sabotajı! DEM Parti'den PYD ve Kandil'le organize provokasyon
DEM Parti, Suriye'de bozguna uğrayan YPG'ye destek olmak için Meclis Grup Toplantısı'nı Nusaybin'de yapma kararı aldı. PYD'nin Nusaybin çağrısına müteakip Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan sınır hattında provokasyona soyundu. Bilindiği üzere Nusaybin YPG'nin merkez üssü Kamışlı'nın tam karşısında bulunuyor. Nitekim Kandil de ayaklanma çağrılarıyla Nusaybin-Suruç hattını karıştırmak istiyor. Elebaşı Murat Karayılan ve Mustafa Karasu "ulaşabilen ulaşmalı" deyip sınır kapılarında kaos istedi. Böylelikle DEM Parti'nin Kandil ve YPG-PYD ile organize hareket ettiği görüldü.
SDG'nin Suriye'de bozguna uğraması sonrası DEM Parti, PKK'nın çatı yapılanması KCK ve Kandil'le beraber Terörsüz Türkiye sürecine sabotaja girişti.
DEM Parti Eş Genel Başkanları, bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nı Nusaybin'de yapma kararı aldı.
Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, SDG/PKK'ya destek için Nusaybin sınırına gitti.
Bilindiği üzere Nusaybin, YPG/SDG'nin kuluçka merkezi Kamışlı'nın tam karşısında bulunuyor.
SURİYE ORDUSUNDAN KAÇAN YPG'LİLER NUSAYBİN SINIRINA GELDİ
Geride bıraktığımız akşam PYD elebaşı Foza Yusuf Suriye ordusundan kaçan YPG'li teröristler için Nusaybin sınırının açılmasını talep etmişti. YPG/PYD'liler sınır hattına yığılmıştı.
DEM Parti'nin YPG/SDG'nin kuluçka merkezi Kamışlı'nın tam karşısında bulunan Nusaybin'de provokasyona soyunması Terörsüz Türkiye sürecini baltalama girişimi olarak görülüyor.
Nitekim PKK da Kamışlı'nın karşısında bulunan Nusaybin ve Aynül Arab'ın karşısında bulunan Suruç sınırının karıştırılmasına dönük provokatif çağrılar yapıyor.
Elebaşı Murat Karayılan "ulaşabilen ulaşmalı" diyerek Nusaybin'deki sınır hattını işaret etti.
2014'teki Suruç'taki bölücü eylemlerin aynısının günümüzde de yapılmasını isteyen KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, "Yarın geç olabilir, şimdiden ayağa kalkılmalıdır. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere bu mücadeleye güç katmalıdırlar. Kürdistan gençliği bugünler için vardır. Bu açıdan gençlik her yerde ayağa kalkmalı. 2014'te Suruç-Kobanê sınırı DAİŞ'e karşı direnişin sembol yeriydi. Bugün de benzer biçimde Rojava Kürdistan direnişine her yerde destek verebiliriz" dedi.
DEM İRADESİNİ KANDİL'E BAĞLADI!
Gelinen bu noktada DEM Parti'nin Kandil ve YPG-PYD ile organize hareket ettiği görüldü. "İrademiz Öcalan" söyleminin "irademiz Kandil" söylemine evrildiği süreç dikkat çekti.
İmralı'nın dile getirdiği"darbe mekanizması" Kandil eli ve DEM işbirliği ile devre alındı.