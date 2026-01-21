CHP'li belediyeler izledi devlet müdahale etti! Susuzluğa yönetmelik hamlesi

CHP'li belediyeler, vatandaşları susuzluğa mahkum etti. Özellikle Ankara ve İzmir'deki kriz, bitmek bilmedi. Devlet ise su yönetimine dönük attığı adımlarla, muhalefete adeta ders verdi.

Ankaralılar su kuyruklarında (takvim.com.tr) Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında belli büyüklükte inşa edilecek binalarda yağmur suyu ve gri su sistemleri zorunlu olacak. Yeni inşa edilecek kamu binalarında yağmur suyu sistemi zorunlu olup, tuvalet rezervuarlarının suyu buradan karşılanacak. Yine yeni yapılacak AVM ve konaklama tesisi gibi büyük yapılarda ise gri su sistemi kurulacak.