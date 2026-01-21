CHP'li belediyeler izledi devlet müdahale etti! Susuzluğa yönetmelik hamlesi
CHP'li belediyeler vatandaşa ücretsiz vermeyi vaad ettiği suya hasret bırakmasının ardından hükümet tarihi adımı attı. 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni binalarda yağmur suyu ve gri su sistemleri dönemi resmen başladı. Yerel yönetimlerin üretemediği çözüme devlet izleyici kalmadı.
CHP'li belediyeler, vatandaşları susuzluğa mahkum etti. Özellikle Ankara ve İzmir'deki kriz, bitmek bilmedi. Devlet ise su yönetimine dönük attığı adımlarla, muhalefete adeta ders verdi.
Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında belli büyüklükte inşa edilecek binalarda yağmur suyu ve gri su sistemleri zorunlu olacak. Yeni inşa edilecek kamu binalarında yağmur suyu sistemi zorunlu olup, tuvalet rezervuarlarının suyu buradan karşılanacak. Yine yeni yapılacak AVM ve konaklama tesisi gibi büyük yapılarda ise gri su sistemi kurulacak.
Gri su; yani duş, küvet ve el-yüz yıkama lavabolarından elde edilen sular arıtılarak sadece tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Su israfı minimuma düşecek.
DAMACANAYA ZAM GELDİ
Öte yandan İBB'ye bağlı Hamidiye AŞ, damacana fiyatlarında artışa gitti. Buna göre iadeli 19 litrelik damacananın fiyatı yüzde 25 artarak 150 liraya yükseldi. İadesiz 19 litrelik suyun fiyatı 240 liraya ulaştı. Zamlı fiyatların şubat ayından itibaren geçerli olacağı bildirildi.