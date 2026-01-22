Dele Bashiru Trabzonspora geri dönüyor!

Türkiye'de oynarken de Trabzonspor'un gündemine gelen ancak Lazio'ya transfer olan Fisayo Dele-Bashiru, İtalyan ekibinde umduğunu bulamayınca yeniden Fırtına'nın gündemine geldi. İtalyan medyasındaki haberlere göre; Serie A'nın sert futboluna uyum sağlamakta zorlanan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için Türkiye'den tanıdık bir el uzandı. Trabzonspor, orta sahasındaki dinamizmi artırmak ve hücum hattına derinlik katmak amacıyla Dele- Bashiru'yu yeniden radarına aldı. Trabzonspor cephesinin, oyuncunun Türkiye tecrübesini de göz önünde bulundurarak bu transferde ısrarcı olduğu ve Lazio'nun kapısını ciddi bir teklifle çaldığı belirtiliyor. Şu an için her iki kulüp de temkinli davransa da, Nijeryalı yıldızın kariyerine yeniden Süper Lig'de devam etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Dele-Bashiru bu sezon 9 maçta sadece 311 dakika süre aldı ve beklenen katkıyı bir türlü yapamadı.

Haber: Yunus Emre Sel