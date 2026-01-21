Müge Anlı canlı yayın izle 21 Ocak 2026 | ATV Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?

Çarpıcı iddialar, yeni tanık ifadeleri ve dikkat çeken detayların ele alındığı programda yaşananlar izleyicilerin yakın takibine girdi. Son bölümde masaya yatırılan olaylar ve öne çıkan gelişmeler merak konusu olurken, ekran başındakiler yaşananları araştırmaya başladı. İşte Müge Anlı 'da yaşanan son gelişmeler…

5 ÇOCUK ANNESİ SEVİM ATAR'DAN GÜNLERDİR HABER YOK

Ordu'da yaşayan 36 yaşındaki Sevim Atar, 4 Aralık'ta "hastaneye gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Günler sonra programa bağlanan bir izleyici, Sevim Atar'ın Sakarya'da Ahmet isimli bir kişinin yanında olduğunu iddia etti. İzleyici ayrıca, komşularının Sevim Atar'ı yaklaşık bir aydır kimse görmesin diye evden çıkarmadığını öne sürerek dikkat çeken bilgiler paylaştı.

"İKİNCİ BAHAR" HAYALİ 350 BİN TL'YE MAL OLDU

66 yaşındaki Süleyman Çelik, evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Sadece 3 gündür tanıdığı Ünzile isimli bir kadınla evlenmeyi düşündüğünü anlatan Çelik, bu süreçte 350 bin TL kaybettiğini dile getirdi. Çelik, evlilik için maddi taleplerle karşılaştığını, ancak tanışmanın sonunda büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade etti.

İBRAHİM KAYASLAN DOSYASINDA YENİ TELEFON KAYITLARI

Denizli'de 2 Ağustos'ta Dımbazlar Göleti'nde eşiyle birlikteyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Kayaslan dosyasında önemli gelişmeler yaşandı. Canlı yayında Ferdi Özdemir ile Recep Altınay arasında geçtiği belirtilen bir telefon konuşması ortaya çıktı. İkili arasında uzun yıllara dayanan bir husumet olduğu ve bu gerginliğin nedenleri masaya yatırıldı.