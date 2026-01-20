Abdi Şam'da pazarlığa kalkınca Barrack fırçaladı! ABD'den tekme yiyen YPG kamptaki DEAŞ'lıları saldı | El Hol'ün arka planı
Suriye ordusu karşısında bozguna uğrayan YPG'nin DEAŞ maskesi düştü. ABD'den tekme yiyen, Batılı ülkelerden umduğu desteği bulamayan YPG "Bize verilen sözler tutulmadı" deyip El-Hol Kampı'ndaki DEAŞ'lıları saldı. Gelişmeyi Suriye ordusu da doğruladı. YPG'nin her sıkıştığı noktada Suriye ordusuna karşı DEAŞ'lıları salması sahadaki örtülü YPG-DEAŞ ittifakını da açık etti. Ayrıca elebaşı Abdi'nin Şam'da DEAŞ'ı pazarlık malzemesi olarak kullanmaya kalkınca ABD elçisi Tom Barrack tarafından fırçalandığı öğrenildi.
Suriye ordusunun Fırat'a girip Deyrizor ile Rakka'yı terörden arındırması ve Arap aşiretlerinin SDG'ye karşı harekete geçmesi ile Suriye'de harita değişti.
Entegrasyon anlaşmasından kaçan SDG, devirdiği masanın altında kaldı. Arap aşiretlerinin saf değiştirmesiyle "SDG" ismi verilen yapı çöktü. YPG, YPJ ve türevleri bir başına kaldı.
SDG'NİN DEAŞ MASKESİ DÜŞTÜ
Şam'daki görüşmelerden sonuç alamayan, ABD ve koalisyon ülkelerinden beklediği desteği göremeyen YPG'nin DEAŞ maskesi de düşmüş oldu.
YPG, El Hol Kampı'ndan çekildiğini ilan etti ve kamptaki DEAŞ'lıları serbest bıraktı.
Konuya ilişkin YPG'den yapılan açıklamada "İŞİD terör örgütü meselesine uluslararası alanda gösterilen ilgisizlik ve uluslararası toplumun bu ciddi meseleye ilişkin sorumluluklarını yerine getirememesi nedeniyle, güçlerimiz El-Hol Kampı'ndan çekilmek ve artan risk ile tehditlerle karşı karşıya olan Kuzey Suriye'deki şehirlerin yakınlarına yeniden konuşlanmak zorunda kaldı" denildi.
ABD'nin Haseke'den güçlerini çekmesinin ardından YPG'nin DEAŞ'lıları serbest bıraktığı görüldü.
ARKA PLANI BELLİ OLDU: ABDİ PAZARLIĞA KALKTI BARRACK FIRÇALADI
YPG'nin Hol Kampı'ndaki DEAŞ'lıları salmasının arka planında Şam'daki müzakere görüşmeleri ve ABD'den destek alamaması yatıyor.
10 Mart ve 18 Ocak anlaşmalarına uymayan PKK/YPG/SDG elebaşı Ferhad Abdi Şahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Suriye Elçisi Tom Barrack ile olan görüşmesinde "DEAŞ"ı pazarlık malzemesi olarak kullanmaya kalktı.
Abdi'nin "IŞİD/DEAŞ'lıların hepsi serbest kalır" sözüne Tom Barrack, "Aptalca davranıp bu meseleyi kaos yaymak için kullanma. Uçaklarımız tüm bölgeyi izliyor ve bu meseleyle kararlı bir şekilde ilgileneceğiz"karşılığını verdi.
Barrack, PKK/YPG elebaşına ayrıca,"Anlaşmalara uymayarak Başkan Şara önünde beni utandırıyorsun"dedi.
SURİYE ORDUSU DOĞRULADI
Gelişmeyi Suriye Ordusu da doğruladı. Ordunun Operasyonlar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hol Kampı'ndaki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "SDG, Hol Kampı'nın güvenliğini sağlamayı bırakarak, kampta tutulanları serbest bıraktı. Suriye Arap Ordusu, İç Güvenlik Güçleri ile işbirliği içinde bölgeye girerek güvenliği sağlayacak. Kürt halkının korunmasına ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik mutlak bağlılığımızı vurguluyoruz. Ordu, tüm Suriyelilerin koruyucusudur, temel hedefi istikrarı yeniden tesis etmek ve devlet kurumlarını korumaktır."ifadeledi kullanıldı.
Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberde de YPG/SDG'lilerin Hol bölgesinde açtığı ateş sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
SDG'NİN ELİNDEN DEAŞ GARDİYANLIĞI ALINDI
Güvenlik kaynakları Suriye'deki operasyonlarda Şam'la tam koordinasyon içinde olunduğunu duyurdu.
Ankara-Şam hattındaki görüşme trafiklerinin yanı sıra; ABD ve DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu ile diyalog kuruldu.
SDG'nin elinden DEAŞ gardiyanlığı alındı.
Güvenlik kaynakları, DEAŞ'lı tutukluların bulunduğu kampların güvenliği ve yasal sorumluluğu Suriye hükümeti tarafından üstlenileceğini duyurdu.