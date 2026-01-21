İstanbul'daki "efsane" buluşmanın görüntüleri çıktı! Shaquille O'Neal'den Başkan Erdoğan'a: "Selamun Aleyküm"
Başkan Erdoğan'ın NBA efsanesi Shaquille O'Neal ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde basketbol oynadığı anların görüntüleri çıktı. O'Neal, Erdoğan'ı salonda görünce "Selamun Aleyküm" dedi. İkili toplu fotoğraf çekiminden sonra potaya atış yaptı. Başkan Erdoğan ve Shaquille O’Neal'in birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını hediye etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi.
İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basketbol oynayan Erdoğan ve O'Neal, basketbol toplarını imzaladı.
Erdoğan ve O'Neal, genç sporcularla fotoğraf çektirdi.
İkilinin Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldiği anların görüntüleri servis edildi.
Başkan Erdoğan ile Shaquille O’Neal'ın atış düellosu kamerada!Toplu fotoğraf çekimi sırasında Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na "O'Neal'la daha önceden tanışıyor mydunuz?"sorusunu sordu.
O'NEAL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A: SELAMUN ALEYKÜM
Shaquille O'Neal, Başkan Erdoğan'ı salonda görünce "Selamun Aleyküm" dedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan "Aleyküm Selam" yanıtı verdi.
Türkoğlu, "Tanışıyorduk efendim çok karşılıklı oynadık"dedi.
HEDİYELEŞTİLER
Erdoğan ve Shaquille O'Neal'in birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını hediye ettiği görüldü.