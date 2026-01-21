PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'daki "efsane" buluşmanın görüntüleri çıktı! Shaquille O'Neal'den Başkan Erdoğan'a: "Selamun Aleyküm"

Başkan Erdoğan'ın NBA efsanesi Shaquille O'Neal ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde basketbol oynadığı anların görüntüleri çıktı. O'Neal, Erdoğan'ı salonda görünce "Selamun Aleyküm" dedi. İkili toplu fotoğraf çekiminden sonra potaya atış yaptı. Başkan Erdoğan ve Shaquille O’Neal'in birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını hediye etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'daki "efsane" buluşmanın görüntüleri çıktı! Shaquille O'Neal'den Başkan Erdoğan'a: "Selamun Aleyküm"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi.

İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basketbol oynayan Erdoğan ve O'Neal, basketbol toplarını imzaladı.

İstanbul'daki "efsane" buluşmanın görüntüleri çıktı! Shaquille O'Neal'den Başkan Erdoğan'a: "Selamun Aleyküm"-2

Erdoğan ve O'Neal, genç sporcularla fotoğraf çektirdi.

İkilinin Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldiği anların görüntüleri servis edildi.

İstanbul'daki "efsane" buluşmanın görüntüleri çıktı! Shaquille O'Neal'den Başkan Erdoğan'a: "Selamun Aleyküm"-3



O'NEAL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A: SELAMUN ALEYKÜM

Shaquille O'Neal, Başkan Erdoğan'ı salonda görünce "Selamun Aleyküm" dedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan "Aleyküm Selam" yanıtı verdi.

Başkan Erdoğan ile Shaquille O’Neal'ın atış düellosu kamerada!

Toplu fotoğraf çekimi sırasında Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na "O'Neal'la daha önceden tanışıyor mydunuz?"sorusunu sordu.

Türkoğlu, "Tanışıyorduk efendim çok karşılıklı oynadık"dedi.
İstanbul'daki "efsane" buluşmanın görüntüleri çıktı! Shaquille O'Neal'den Başkan Erdoğan'a: "Selamun Aleyküm"-4

HEDİYELEŞTİLER

Erdoğan ve Shaquille O'Neal'in birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını hediye ettiği görüldü.


Başkan Erdoğan NBA efsanelerinden Shaquille ONeal ile bir araya geldiği anları paylaştı!




Günün Manşetleri

Tüm Manşetler