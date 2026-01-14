SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe orta sahaya yeni bir yıldız daha eklemek üzere

Dubai’de Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’da forma giyen N’Golo Kante’nin menajeriyle görüşen yönetim, 34 yaşındaki orta sahayla anlaşma sağladı... Sarı Kanarya, Fransız yıldızın kulübü ile pazarlıklarda ise son aşamaya geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2026
Fenerbahçe orta sahaya yeni bir yıldız daha eklemek üzere

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Orta sahasını Lazio'dan Matteo Guendouzi ile güçlendiren Fenerbahçe bu bölgeye yeni bir yıldızı daha eklemek için kolları sıvadı. Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante'yi gündemine alan ve dün Dubai'de 34 yaşındaki Fransız yıldızın menajeriyle görüşen Sarı-Lacivertli kurmayların tecrübeli oyuncuya 2,5 yıllık kontrat önerdiği ve anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Kante ile anlaşan Sarı-Lacivertli kurmayların Al İttihad ile pazarlıklarda ise son aşamaya geldiği gelen haberler arasında.

21 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Kante'nin kulüplerin anlaşmasını beklediği bildirildi. Bu sezon 21 maçta sahaya çıkıp 1 kez gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu bitmek bilmeyen enerjisi ile dikkatleri çekiyor. Kante, 65 kez Fransa Milli Takımı'nda boy gösterdi. KASIMPAŞA, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao ve tecrübeli golcüsü Cenk Tosun ile anlaşma sağla dı. Cenk'in bonservisiyle, Becao'nun da kiralık olarak Kasımpaşa'ya katılması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.30'da Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele A Spor'dan naklen yayımlanacak. Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek kupayı müzesine götüren Sarı-Lacivertliler TFF 2. Lig temsilcisi karşısında kazanarak kupadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun az süre alan oyuncuları sahaya süreceği de gelen bilgiler arasında.

N'Golo Kante yaşı ilerlemesine rağmen pozisyon bilgisi ve tecrübesiyle mevkisinin en iyileri arasında yer alıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Emekliye yeni ek ödeme! Maaşlar hafta sonu hesaplarda
Beyaz Saray’da İran toplantısı: Trump seçenekleri inceliyor! Tahran Starlink tesislerine el koydu
İdefix
Ünlülere yeni uyuşturucu soruşturmasında Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklandı!
Aslan’dan kupada 2’de 2! Fethiyespor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan CHP’li Özgür Özel’e sert yanıt! Teknik düzenlemeyi çarpıtacak kadar alçaldınız
Esra Erol’dan Türk televizyon tarihinde ilk! Aranan suçlu canlı yayında yakalandı: Dolandırıcılık çetesini ifşa etti
Bakan Işıkhan’dan CHP’ye zam tepkisi: Emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin
Uyuşturucu ve fuhuş ağı İBB’ye sıçradı! Selen Görgüzel’in ardından cinsel ilişki itirafı: 30 bin TL teklif edildi
Siyonist İsrail’in idam yasası: Filistinli mahkumları asarak infaz edecekler! Cezanın iptali yasak
PKK Halep’te kendi selasını okudu! KCK’dan Terörsüz Türkiye sürecine darbe girişimi: Ateşkes bozulur silaha sarılırız tehdidi
Meğer o yara hiç kapanmamış! atv’nin yeni dizisi A.B.İ. ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı
CHP’nin şaibeli kurultayına ilişkin ceza davası ertelendi: Kemal Kılıçdaroğlu mağdur Ekrem İmamoğlu şüpheli! Yine tehdit dili
Trabzonspor’a 2 transfer birden! Galatasaray ile görüşmeler başladı
Garandere Zeytinyağı’nda coğrafi işaret maskeli polifenol oyunu! TAKVİM analizle belgeledi: Aradık sorduk apar topar ürün raftan kalktı
Annesi temizlikçi kendisi çöpçüydü! İşte N’Golo Kante’nin hayat hikayesi
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde silah sesleri! Savcı eski eşi olan kadın hakimi vurdu: Yarın ifadesi alınacak
MHP lideri Devlet Bahçeli’den DEM’e SDG uyarısı: Mazlum Abdi denen terörist İsrail kuklasıdır | Gerçek hasta adam ABD’dir
Oktay Kaynarca’dan uyuşturucu operasyonlarına destek: Alnım açık başım dik
Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’li Ekrem İmamoğlu 150 bin TL tazminat ödeyecek!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Suriye ordusundan Halep’in doğusuna takviye birlik! YPG/SDG’nin olası hamlesine sert karşılık vurgusu Suriye ordusundan Halep'in doğusuna takviye birlik! YPG/SDG'nin olası hamlesine sert karşılık vurgusu Taşacak Bu Deniz’in Zarife’si Yeşim Ceren Bozoğlu ameliyat ve beslenme rutini ile 60 kilo verdi Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu ameliyat ve beslenme rutini ile 60 kilo verdi CHP’nin şaibeli kurultayına ilişkin ceza davası ertelendi: Kemal Kılıçdaroğlu mağdur Ekrem İmamoğlu şüpheli! Yine tehdit dili CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin ceza davası ertelendi: Kemal Kılıçdaroğlu mağdur Ekrem İmamoğlu şüpheli! Yine tehdit dili CHP’de baş benim kavgası büyüyor! Adaylığım devam ediyor resti: İmamoğlu’nun Özel rahatsızlığı ve Mansur Yavaş’ın hazırlığı CHP'de "baş benim" kavgası büyüyor! "Adaylığım devam ediyor" resti: İmamoğlu'nun "Özel" rahatsızlığı ve Mansur Yavaş'ın hazırlığı Aslan’dan kupada 2’de 2! Fethiyespor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU Aslan'dan kupada 2'de 2! Fethiyespor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU Beşiktaş Agbadou ile anlaştı Beşiktaş Agbadou ile anlaştı