Fenerbahçe orta sahaya yeni bir yıldız daha eklemek üzere

Orta sahasını Lazio'dan Matteo Guendouzi ile güçlendiren Fenerbahçe bu bölgeye yeni bir yıldızı daha eklemek için kolları sıvadı. Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante'yi gündemine alan ve dün Dubai'de 34 yaşındaki Fransız yıldızın menajeriyle görüşen Sarı-Lacivertli kurmayların tecrübeli oyuncuya 2,5 yıllık kontrat önerdiği ve anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Kante ile anlaşan Sarı-Lacivertli kurmayların Al İttihad ile pazarlıklarda ise son aşamaya geldiği gelen haberler arasında.

21 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Kante'nin kulüplerin anlaşmasını beklediği bildirildi. Bu sezon 21 maçta sahaya çıkıp 1 kez gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu bitmek bilmeyen enerjisi ile dikkatleri çekiyor. Kante, 65 kez Fransa Milli Takımı'nda boy gösterdi. KASIMPAŞA, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao ve tecrübeli golcüsü Cenk Tosun ile anlaşma sağla dı. Cenk'in bonservisiyle, Becao'nun da kiralık olarak Kasımpaşa'ya katılması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.30'da Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele A Spor'dan naklen yayımlanacak. Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek kupayı müzesine götüren Sarı-Lacivertliler TFF 2. Lig temsilcisi karşısında kazanarak kupadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun az süre alan oyuncuları sahaya süreceği de gelen bilgiler arasında.

N'Golo Kante yaşı ilerlemesine rağmen pozisyon bilgisi ve tecrübesiyle mevkisinin en iyileri arasında yer alıyor.