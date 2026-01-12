Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu ameliyat ve beslenme rutini ile 60 kilo verdi
Yeşim Ceren Bozoğlu, 110 kilodan 50 kiloya düşerek gerçekleştirdiği 60 kiloluk fiziksel değişimini, 6 yıl önce katıldığı bir magazin programında itiraf ettiği mide ameliyatı ve süreci destekleyen bitkisel kürlerle başardı.
6 yıl önce bir televizyon programında ameliyat sürecini doğrulayan sanatçı, daha önceki röportajlarında belirttiği ödem attıran bitki çaylarını ameliyat sonrası dönemde de disiplinle uygulamaya devam etti.
110 KİLODAN 50'YE DÜŞTÜ
Kilo verme sürecinin başlangıcında mide küçültme ameliyatı geçirdiğini saklamayan Bozoğlu, başarısının sırrını "Biraz diyet, biraz ameliyat" sözleriyle özetledi. Ancak operasyonun tek başına yeterli olmadığını vurgulayan oyuncu, asıl değişimin "istemek ve çabalamak" ile başladığını belirtti.
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Günlük Beslenme Listesi
Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde özellikle sebze odaklı bir beslenme disiplini uyguladı. Bozoğlu'nun diyet listesinde öne çıkan temel unsurlar ve kür tarifleri ise şu şekilde;
YEŞİM CEREN BOZOĞLU'NUN RÖPORTAJINDA BAHSETTİĞİ TARİFİ
Malzemeler:
-
Yeşillikler: 5-6 dal maydanoz, 3-4 dal nane, 2-3 dal dereotu, bir avuç roka.
-
Sebzeler: 1 adet orta boy salatalık.
-
Sıvılar: Yarım limonun suyu ve 1 bardak su.
Hazırlanışı: Tüm yeşillikleri ve dilimlenmiş salatalığı mutfak robotuna (veya blender) atın. Üzerine taze sıkılmış limon suyunu ve suyu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar bürütün.
Uygulama: Metabolizmayı hızlandırması ve ödem atması için bu karışımı her sabah aç karnına, taze olarak tüketmeniz önerilir.
Zayıflama yöntemiyle sık sık merak konusu olan Bozoğlu son zamanlarda rol aldığı Taşacak bu Deniz dizisiyle de gündemde kalan isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun özel hayatı ve eşi hakkında bilgileri sizler için derledik.
SİNAN ÇALIŞKANOĞLU İLE EVLİYMİŞ
2007 yılında büyük bir aşkla evlenen Yeşim Ceren Bozoğlu ve Sinan Çalışkanoğlu'nun 3 yıllık yuvası, bir sosyal medya kullanıcısının "Hades yan masada başka bir kızla öpüşüyor" mesajıyla tek celsede sona erdi.
TWİTTER'DAN GELEN İHBAR EVLİLİĞİ BİTİRDİ
Yeşim Ceren Bozoğlu ve meslektaşı Sinan Çalışkanoğlu, 2 Eylül 2007 tarihinde hayatlarını birleştirmişti. Ancak 2010 yılında, o dönem yeni popülerleşen sosyal medya mecraları Twitter ve Facebook üzerinden gelen iddialar, bu evliliğin üzerinde kara bulutlar dolaşmasına neden oldu.
Bu iddiayı eşine soran ve aldığı yanıtlardan ikna olmayan Bozoğlu, "güven sarsılması" gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Çift, Mart 2010'da 3 yıllık evliliklerini resmi olarak noktaladı.
Boşanma sonrası büyük bir fiziksel değişim sürecine girdi. Mide küçültme ameliyatı ve disiplinli diyetlerle 110 kilodan 50 kiloya düşerek tam 60 kilo verdi. Özel hayatını uzun süre gözlerden uzak tutan oyuncu, kariyerine ve sağlıklı yaşamına odaklandı.
Özel hayatında hız kesmeyen Çalışkanoğlu, Bozoğlu'ndan sonra yeniden nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda üçüncü evliliğini gerçekleştirerek kendine yeni bir hayat kurdu.
Fotoğraf: Sinan Çalışkanoğlu ve son eşi Çiğdem Şen ile düğünden bir kara (2018)
30 YIL SONRA GELEN "İKİNCİ BAHAR"
Bu boşanmanın ardından Yeşim Ceren Bozoğlu geçtiğimiz yıl film senaryolarını aratmayacak bir aşk hikayesiyle yeniden gündeme oturdu. 13 yaşında tanıştığı ilk aşkı Korhan Beba ile 30 yıl sonra yeniden bir araya gelen Bozoğlu, bu mucizevi geri dönüşü "ayrılmamacasına" notuyla duyurdu.
ORTAOKUL AŞKIYLA YENİDEN BİR ARAYA GELDİ
Korhan Beba ile nasıl tanıştığını sık sık kendi sosyal medya hesabından paylaşan Bozoğlu aşk hikayesiyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımla hikayenin bilinmeyenlerini anlatan başarılı oyuncu, aşkın zamana ve mesafelere nasıl meydan okuduğunu gözler önüne serdi.
Hikaye, Bozoğlu henüz 13 yaşındayken bir arkadaşının doğum gününde başlıyor. Oyuncu, o anı "Gözüm, aklım, kalbim, ruhum tanıdı seni, düştü aşka" sözleriyle tarif ediyor. O dönem lise bir öğrencisi olan Korhan Beba ile yaşadıkları bu saf çocukluk aşkı, Bozoğlu'nun İzmir'e taşınmasıyla ilk büyük sınavını verdi ve ikilinin yolları koptu.
"LİSELİ AŞIKLAR HALT ETMİŞ"
Aradan geçen onca yıla, farklı hayatlara ve binlerce kilometre mesafeye rağmen kader ikiliyi "hayatlarının ikinci baharında" tekrar buluşturdu. İzmir'deki o ilk mezuniyet fotoğrafının üzerinden geçen 30 yılın ardından, bu sefer kutlama adresi New York oldu.
SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun bu mucizevi aşk hikayesi, takipçileri tarafından "Gerçek aşk her zaman yolunu bulur" yorumlarıyla karşılandı. 60 kilo vererek yaşadığı büyük fiziksel değişimin ardından ruhsal olarak da en mutlu günlerini geçiren oyuncunun, bu "ikinci baharı" evlilikle taçlandırıp taçlandırmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
2009 RÖPORTAJINDAN ÇARPICI DETAYLAR: "SADRAZAM TORUNUYUM"
Yeşim Ceren Bozoğlu, kariyerinin zirvesinde olduğu 2009 yılında verdiği bir demeçte, ailesinin Türkiye tarihindeki kritik rollerini detaylandırmıştı. Sanatçının anlatımına göre Bozoğlu ailesi, sadece sanatta değil, bilim ve devlet yönetiminde de sembol isimlerden oluşuyor.
Fotoğraf: Yeşim Ceren Bozoğlu ve ailesi
DEVRİM ARABALARI'NIN MİMARI: DEDE EMİN BOZOĞLU
Bozoğlu'nun en çok gurur duyduğu aile üyelerinden biri, baba tarafındaki dedesi Emin Bozoğlu'dur. Emin Bozoğlu, 1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen, Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim" projesinde mühendis grubunun başkanlığını yapmıştır. Oyuncu, dedesinin bu vizyoner ve azimli kişiliğini kendine örnek aldığını belirtiyor.
Fotoğraf: Emin Bozoğlu (Takvim Foto Arşiv)
SADRAZAM ÇORLULU ALİ PAŞA'NIN TORUNU
Oyuncunun anne tarafı ise Osmanlı İmparatorluğu'nun en yüksek makamlarından birine, Sadrazamlığa kadar uzanıyor. Sadrazam Çorlulu Ali Paşa'nın torunu olan Bozoğlu, ailesinde paşaların, valilerin ve yüksek bürokratların bulunmasının, kendisine disiplinli ve sorumluluk sahibi bir karakter kazandırdığını ifade ediyor.
ANNE GÜNSELİ YETKİN BOZOĞLU
Ressam bir anneye sahip olan Yeşim Ceren, estetiği ve renklerin dünyasını annesinden öğrendiğini söylüyor. Diğer dedesi Celal Yetkin ise hem üst düzey bir subay hem de tanınmış bir ressamdır.
Bozoğlu'nun annesi (Fotoğraf: Instagram)
YEŞİM CEREN BOZOĞLU HAKKINDA DETAYLAR
29 Temmuz 1974'te Ankara'da doğan, 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu bir sanatçıdır. Kariyerine tiyatro ile başlayan oyuncu, 2000'li yılların başında "Doktorlar" dizisindeki Gestapo Fikret rolüyle Türkiye çapında tanınmıştır. Günümüzde "Yalan" dizisinde Hülya karakterine hayat veren Bozoğlu, kariyeri boyunca 110 kiloya çıkıp ardından dramatik bir değişimle kilosunu koruyarak karakter oyunculuğundaki başarısını kanıtlamıştır.
Önemli Uyarı: Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı bu tarifler kişisel deneyimlerine dayanmaktadır ve tıbbi tavsiye değildir. Bitkisel kürler her bünyede farklı reaksiyonlara yol açabileceği için, bu yöntemleri uygulamadan önce mutlaka bir doktor veya uzman diyetisyene danışmalısınız.
Önemli Not: Bu içerik, 2010 yılına ait resmi arşiv kayıtları ve sanatçıların geçmiş dönemde verdiği röportajlardaki beyanları doğrultusunda hazırlanmıştır.