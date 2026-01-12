Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu ameliyat ve beslenme rutini ile 60 kilo verdi

YEŞİM CEREN BOZOĞLU'NUN RÖPORTAJINDA BAHSETTİĞİ TARİFİ

Malzemeler:

Yeşillikler: 5-6 dal maydanoz, 3-4 dal nane, 2-3 dal dereotu, bir avuç roka.

Sebzeler: 1 adet orta boy salatalık.

Sıvılar: Yarım limonun suyu ve 1 bardak su.

Hazırlanışı: Tüm yeşillikleri ve dilimlenmiş salatalığı mutfak robotuna (veya blender) atın. Üzerine taze sıkılmış limon suyunu ve suyu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar bürütün.

Uygulama: Metabolizmayı hızlandırması ve ödem atması için bu karışımı her sabah aç karnına, taze olarak tüketmeniz önerilir.