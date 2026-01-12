CHP'de "baş benim" kavgası büyüyor! "Adaylığım devam ediyor" resti: İmamoğlu'nun "Özel" rahatsızlığı ve Mansur Yavaş'ın hazırlığı
CHP'de kavga bitmiyor... Özgür Özel, "İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur" deyip Mansur Yavaş'ı öne attı. Aday ofisindeki İmamoğlu posterlerini kaldırıp "Baş benim" mesajı verdi. Bu durumdan huzursuz olan İmamoğlu, Silivri'den Özel'e rest çekti. "Adaylığım kesin bir biçimde devam etmektedir" dedi. Parti kulislerinde Özel'in İmamoğlu'nu Silivri'ye gömdüğü, Mansur Yavaş'ı da Ekremcilerin önüne atıp yıpratmaya çalıştığı konuşuluyor.
CHP'de 3 başlık adaylık kavgasında tansiyon günden güne yükseliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki "Ekrem İmamoğlu" posterlerini kaldırttı sonra da "paralel genel merkez" tartışmalarına karşın "CHP'de baş benim" mesajı verdi.
ÖZEL'E ÖZEL ADAY OFİSİ!
Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi. Özgür Özel için "Aday ofisini kendi adaylığı için mi dizayn ediyor?" sorusu gündeme geldi.
6 Ok kulislerinde "Özel, İmamoğlu'nu Silivri betonuna gömdü" yorumları yapıldı.
MANSUR YAVAŞ'I SAHAYA SÜRDÜ: İMAMOĞLU'NUN YEDEĞİ DEĞİLDİR
İmamoğlu'nun hukuken aday olamayacağını gören Özel, "Ekrem İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur" diyerek Mansur Yavaş'ı sahaya sürdü.
Özel, "Mansur Yavaş, parti, ülke ondan görev beklerse, o görevi de dört dörtlük yapabilecek potansiyele sahip. Mansur Yavaş'ın adaylığına engel olma gibi hesaplar Türkiye'yi, Anadolu'yu, dünyayı bir kez daha ayağa kaldırır. Mansur Yavaş bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir, kimsenin yedeği de değildir. Ekrem İmamoğlu'nun da yedeği değildir" dedi.
"BAŞ BENİM" DİYEN ÖZEL'İN YOL TEMİZLİĞİ
Özel'in CHP'de "baş benim" mesajı verip Mansur Yavaş'ın adını zikretmesi "Mansur Yavaş'ı Ekremcilere yıpratıp, adaylığı için yol temizliği yapıyor" yorumlarına yol açtı.
İMAMOĞLU REST ÇEKTİ: ADAYLIĞIM DEVAM EDİYOR
Genel Merkez'den peşi sıra gelen bu çıkışlar Silivri'nin huzurunu kaçırdı.
Yolsuzluktan tutuklanan "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" lideri Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'e "Adaylığım kesin bir biçimde devam etmektedir" diyerek rest çekti.
T24'e konuşan İmamoğlu, "Adaylık meselesine gelince, ben kendi irademle değil, 15,5 milyon vatandaşımızın iradesiyle Cumhurbaşkanı adayı oldum. Yetkiyi millet verir, millet alır. Diploma davası henüz sonuçlanmamıştır. Adaylığım kesin bir biçimde devam etmektedir" dedi.
İMAMOĞLU'NUN 'ÖZEL' RAHATSIZLIĞI VE MANSUR YAVAŞ'IN HAZIRLIĞI
CHP içindeki adaylık kavgasının önümüzdeki günlerde daha da şiddetleneceği değerlendiriliyor. Özel'in "baş benim" çıkışıyla partide ipleri ele alma hamlesinden başta İmamoğlu ve çekirdek ekibinin rahatsız olduğu dile getiriliyor.
Ankara'yı günlerdir susuzluğa mahkum eden Mansur Yavaş'ın da adaylık yolunda planlamalar içinde olduğu, düzenli olarak anketler yaptırdığı biliniyor.