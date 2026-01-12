CHP'de "baş benim" kavgası büyüyor! "Adaylığım devam ediyor" resti: İmamoğlu'nun "Özel" rahatsızlığı ve Mansur Yavaş'ın hazırlığı

CHP 'de 3 başlık adaylık kavgasında tansiyon günden güne yükseliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki "Ekrem İmamoğlu" posterlerini kaldırttı sonra da "paralel genel merkez" tartışmalarına karşın "CHP'de baş benim" mesajı verdi.

İmamoğlu'nun fotoğrafı ve adı aday ofisinden kaldırıldı (Takvim.com.tr) ÖZEL'E ÖZEL ADAY OFİSİ! Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi. Özgür Özel için "Aday ofisini kendi adaylığı için mi dizayn ediyor?" sorusu gündeme geldi. İmamoğlu'nun fotoğrafı ve adı aday ofisinden kaldırıldı 6 Ok kulislerinde "Özel, İmamoğlu'nu Silivri betonuna gömdü" yorumları yapıldı.









MANSUR YAVAŞ'I SAHAYA SÜRDÜ: İMAMOĞLU'NUN YEDEĞİ DEĞİLDİR



İmamoğlu'nun hukuken aday olamayacağını gören Özel, "Ekrem İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur" diyerek Mansur Yavaş'ı sahaya sürdü.



Özel, "Mansur Yavaş, parti, ülke ondan görev beklerse, o görevi de dört dörtlük yapabilecek potansiyele sahip. Mansur Yavaş'ın adaylığına engel olma gibi hesaplar Türkiye'yi, Anadolu'yu, dünyayı bir kez daha ayağa kaldırır. Mansur Yavaş bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir, kimsenin yedeği de değildir. Ekrem İmamoğlu'nun da yedeği değildir" dedi.

"BAŞ BENİM" DİYEN ÖZEL'İN YOL TEMİZLİĞİ

Özel'in CHP'de "baş benim" mesajı verip Mansur Yavaş'ın adını zikretmesi "Mansur Yavaş'ı Ekremcilere yıpratıp, adaylığı için yol temizliği yapıyor" yorumlarına yol açtı.