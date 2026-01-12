Beşiktaş Agbadou ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmanın merkezini güçlendirmek için düğmeye bastı.



Siyah-beyazlılar, Jonas Svensson, David Jurasek, Gabriel Paulista ve Mert Günok ile yollarını ayırırken, tecrübeli oyuncu Necip Uysal da kadro dışı bırakıldı. Ancak siyah-beyazlılar henüz kadroya yeni bir oyuncu katamadı. Beşiktaş yönetimi, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir mesafe katetti.



Beşiktaş'ın, Wolverhampton forması giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katmayı ciddi şekilde planladığı öğrenildi. Kartal'ın, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladığı ve kulübü Wolverhampton ile resmi transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.





PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için resmi teklifini sundu. Siyah-beyazlıların, 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptığı ifade edildi. Wolverhampton cephesinin ise teklifin artırılmasını ve ödeme planında değişiklik yapılmasını talep ettiği bildirildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.



ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR



Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor ve Beşiktaş taraftarları, savunmanın yeni yıldızı için heyecanla gelişmeleri takip ediyor.