Suriye ordusundan Halep'in doğusuna takviye birlik! YPG/SDG'nin olası hamlesine sert karşılık vurgusu

Haberde, "PKK terör örgütüne, eski rejimin kalıntılarına ve SDG'ye bağlı silahlı grupların Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir yakınlarındaki kırsal kesime ulaşmasının ardından, Halep'in doğusundaki cephe hatlarında Suriye Arap Ordusu'na takviye birlikler konuşlandırıldı." ifadelerine yer verildi.

Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir hattına takviye birlikler sevk etti. (AA)

Halep'teki AA muhabirinin aktardığına göre, YPG/SDG'li teröristlerle temas hatlarına gönderilen takviye birlik arasında çok sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile çeşitli ağır silahlar ve çok sayıda asker bulunuyor.

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir çevresinde YPG/SDG'nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığını bildirmişti.