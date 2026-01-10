SON DAKİKA
Sarı-Lacivertli ekibin Faslı golcüsü satışta

En Nesyri’yi elden çıkarmaya çalışan Fenerbahçe yönetimine müjdeli haber geldi. Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Faslı golcüyü kiralamak için Kanarya’nın kapısını çaldı.

Giriş Tarihi :10 Ocak 2026
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı. Sarı- Lacivertli yönetim, performansıyla dikkat çeken Faslı golcüyü satış listesinde tutuyor. İngiliz basınına göre Premier Lig ekibi Nottingham Forest, forvet arayışı kapsamında En-Nesyri ile ilgileniyor. Ancak transfer için henüz somut bir adım atılmış değil. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev alan En-Nesyri, söz konusu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübesi ve fizik gücüyle öne çıkan Faslı futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe yönetiminin, Faslı yıldız oyuncuya gelecek tekliflerin seviyesine göre hareket edeceği ve ara transfer döneminde kararını netleştireceği ifade ediliyor.

