Sarı-Lacivertli ekibin Faslı golcüsü satışta

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı. Sarı- Lacivertli yönetim, performansıyla dikkat çeken Faslı golcüyü satış listesinde tutuyor. İngiliz basınına göre Premier Lig ekibi Nottingham Forest, forvet arayışı kapsamında En-Nesyri ile ilgileniyor. Ancak transfer için henüz somut bir adım atılmış değil. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev alan En-Nesyri, söz konusu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübesi ve fizik gücüyle öne çıkan Faslı futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe yönetiminin, Faslı yıldız oyuncuya gelecek tekliflerin seviyesine göre hareket edeceği ve ara transfer döneminde kararını netleştireceği ifade ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN