Sarı-Lacivertli ekibin Faslı golcüsü satışta

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı. Sarı- Lacivertli yönetim, performansıyla dikkat çeken Faslı golcüyü satış listesinde tutuyor. İngiliz basınına göre Premier Lig ekibi Nottingham Forest, forvet arayışı kapsamında En-Nesyri ile ilgileniyor. Ancak transfer için henüz somut bir adım atılmış değil. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev alan En-Nesyri, söz konusu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübesi ve fizik gücüyle öne çıkan Faslı futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe yönetiminin, Faslı yıldız oyuncuya gelecek tekliflerin seviyesine göre hareket edeceği ve ara transfer döneminde kararını netleştireceği ifade ediliyor.