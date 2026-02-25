Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı! İşte 7 aylık evliliğin bitme nedeni!
Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın fırtınalı evliliği, 7 ayın sonunda bu sabah Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde tek celsede noktalandı.
- Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın evliliği Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle sona erdi.
- 28 Ağustos 2025'te Sarıyer'de evlenen çift, 7 aylık evliliklerini Şubat 2026'da noktaladı.
- Duruşmaya taraflar katılmazken, Mehmet Ali Erbil'i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti.
- Aralarında 42 yaş fark bulunan çift, evlilik öncesinde mal ayrılığı esasına dayalı sözleşme imzalamıştı.
- Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan ile olan evliliği, altıncı evliliği olarak kayıtlara geçti.
Geçtiğimiz aylarda kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan'la hayatını birleştiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, magazin gündeminden düşmeyen ilişkisinde bu kez geri dönüşü olmayan yola girdi. Sürekli küsüp barışan ve özel hayatlarına dair her detayı paylaşan çiftin boşanma kararı aldı.
BOŞANMA SEBEBİ BELLİ OLDU
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın evliliği bu sabah Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmayla resmen bitti. Birsen Altuntaş'ın edindiği bilgilere göre; "evlilik birliğinin temelden sarsılması" nedeniyle verilen boşanma kararında taraflar duruşmaya katılmazken, ünlü şovmeni avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti.
Hatırlanacağı üzere çift, geçtiğimiz aylarda yine boşanmanın eşiğinden dönerek evliliklerine bir şans daha verme kararı almıştı ancak bu deneme de hüsranla sonuçlandı.
Mehmet Ali Erbil, bugüne kadar yaptığı evlilikler ve özel hayatındaki hareketli süreçlerle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile olan ilişkisi başlangıcından itibaren yaş farkı nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Çiftin sosyal medya üzerinden paylaştığı samimi görüntüler ve her küslük sonrası gelen barışma haberleri, 7 ay süren bu evliliğin en dikkat çeken detayları olarak kayıtlara geçti.
BİR DARGIN BİR BARIŞIK: 7 AYDA NELER YAŞANDI?
Boşanma kararıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinin evlilik yolculuğu, ilk günden itibaren adeta bir bilmeceye dönüşmüştü. İşte bugünkü ayrılığa giden yolda yaşanan o kritik dönemeçler:
İMZALAR SARIYER'DE ATILMIŞTI
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos 2025 tarihinde Sarıyer'deki evinde hayatını birleştirmişti. Erbil'in altıncı evliliği olan bu birliktelik, ilk günden itibaren aradaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTI
Henüz evliliklerinin 3,5 ayı dolmadan çiftin boşanacağı iddiaları gündemi sarsmıştı. O dönemde, evlilik öncesinde tarafların nafaka ya da mal paylaşımı talebinde bulunamayacağına dair "mal ayrılığı esasına dayalı" bir sözleşme imzalandığı öne sürülmüştü. Görüş ayrılıkları ve süregelen tartışmaların evliliği bitirme noktasına getirdiği konuşulmuştu.
"HAYATTA BENİ EN ÇOK SEVEN İNSAN MALİ" DEMİŞTİ
Tüm bu krizlere rağmen çift, ayrılığa fazla dayanamayıp evliliklerine bir şans daha vermişti. Gülseren Ceylan bir canlı yayın sırasında, "Barıştık evet evdeyim. Hayatta beni en çok seven insanın Mali olduğunu biliyorum" sözleriyle barışmayı müjdelerken; ünlü şovmen bu aşka "Yes" diyerek karşılık vermişti. Ancak verilen bu ikinci şans, Beykoz Adliyesi'nde son bulmaktan kurtulamadı.
MEHMET ALİ ERBİL'İN EVLİLİK GEÇMİŞİ
|Sıra
|Eşinin Adı
|Evlilik Tarihi
|Boşanma Tarihi
|1.
|Muhsine Şehnaz Kamiloğlu
|1980
|1982
|2.
|Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (2. Kez)
|1985
|1986
|3.
|Nergis Kumbasar
|1989
|1996
|4.
|Sedef Altuntaş
|2001
|2003
|5.
|Tuğba Coşkun
|2005
|2011
|6.
|Gülseren Ceylan
|2025
|2026 (Şubat)