Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı! İşte 7 aylık evliliğin bitme nedeni!

Mehmet Ali Erbil, bugüne kadar yaptığı evlilikler ve özel hayatındaki hareketli süreçlerle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile olan ilişkisi başlangıcından itibaren yaş farkı nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Çiftin sosyal medya üzerinden paylaştığı samimi görüntüler ve her küslük sonrası gelen barışma haberleri, 7 ay süren bu evliliğin en dikkat çeken detayları olarak kayıtlara geçti.

BİR DARGIN BİR BARIŞIK: 7 AYDA NELER YAŞANDI? Boşanma kararıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinin evlilik yolculuğu, ilk günden itibaren adeta bir bilmeceye dönüşmüştü. İşte bugünkü ayrılığa giden yolda yaşanan o kritik dönemeçler: İMZALAR SARIYER'DE ATILMIŞTI Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos 2025 tarihinde Sarıyer'deki evinde hayatını birleştirmişti. Erbil'in altıncı evliliği olan bu birliktelik, ilk günden itibaren aradaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTI Henüz evliliklerinin 3,5 ayı dolmadan çiftin boşanacağı iddiaları gündemi sarsmıştı. O dönemde, evlilik öncesinde tarafların nafaka ya da mal paylaşımı talebinde bulunamayacağına dair "mal ayrılığı esasına dayalı" bir sözleşme imzalandığı öne sürülmüştü. Görüş ayrılıkları ve süregelen tartışmaların evliliği bitirme noktasına getirdiği konuşulmuştu.

"HAYATTA BENİ EN ÇOK SEVEN İNSAN MALİ" DEMİŞTİ Tüm bu krizlere rağmen çift, ayrılığa fazla dayanamayıp evliliklerine bir şans daha vermişti. Gülseren Ceylan bir canlı yayın sırasında, "Barıştık evet evdeyim. Hayatta beni en çok seven insanın Mali olduğunu biliyorum" sözleriyle barışmayı müjdelerken; ünlü şovmen bu aşka "Yes" diyerek karşılık vermişti. Ancak verilen bu ikinci şans, Beykoz Adliyesi'nde son bulmaktan kurtulamadı.