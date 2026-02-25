İtalyanlara diz çöktürdük! Juventus - Galatasaray: 3-2 | MAÇ SONUCU

KONYASPOR MAÇINA GÖRE 6 DEĞİŞİKLİK Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre Boey, Singo, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Sane ve Icardi'yi yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine Lang, Sanchez, Jakobs, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'i Juventus rövanşında ilk 11'de görevlendirdi.

İLK MAÇIN 11'İNE GÖRE TEK HAMLE: LEMINA Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-2 kazanılan ilk maçın 11'ine göre ise rövanşta 1 değişiklik yaptı. Buruk, ilk karşılaşmada şans verdiği Yunus Akgün'ün yerine bu müsabakada Mario Lemina'yı tercih etti.

BAKAN BAK TRİBÜNDE TAKİP ETTİ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile birlikte protokol tribününden izledi.

JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ İLK 11'DE Juventus'ta Türkiye A Milli Takımı forması giyen Kenan Yıldız, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve iki maçta da sarı-kırmızılılara karşı görev aldı.