İtalyanlara diz çöktürdük! Juventus - Galatasaray: 3-2 | MAÇ SONUCU
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a konuk oldu. İstanbul'da 5-2 kazanan sarı kırmızılılar, 90 dakikada rakibine 3-0 mağlup oldu ve mücadele uzatmaya gitti. Victor Osimhen, ilk uzatma devresi sona ererken ağları sarstı. Barış Alper 119'da fileleri havalandırarak 3-2'lik skorla temsilcimizin üst tura çıkmasını sağladı. Aslan 12 yıl sonra son 16 turuna kaldı. İşte yaşananlar...
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus deplasmanına çıkıyor ve ilk maçı 5-2 kazandığı için her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçecek.
- Sarı-kırmızılı takım turu geçmesi halinde 12 sezon sonra Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselecek ve rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak.
- Galatasaray'da Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için rövanş maçında forma giyemeyecek.
- Juventus, son 5 resmi maçında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak kötü bir dönem geçiriyor ve Serie A'da 5. sırada bulunuyor.
- Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Galatasaray, Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.
İtalyan ekibi Locatelli ile 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona erdi. 70'te Frederico Gatti farkı ikiye çıkardı. 82'de ise Weston McKennie ağları havalandırdı. 90 dakika 3-0 bitti. Victor Osimhen, Cimbom adına Torino'da fileleri sarstı. Barış Alper Yılmaz son sözü söyledi ve skor 3-2'e geldi. Aslan, rakibini elemeyi başardı.
Okan Buruk ve öğrencileri adını 12 yılın ardından son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Galatasaray'ın yeni rakibi Tottenham veya Liverpool olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı köşe atışında kale önünde Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Perin topu kurtardı.
4. dakikada sol kanattan Kenan Yıldız'ın ortasında ceza sahasında Gatti'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
11. dakikada sağ kanattan Jakobs'un kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Abdülkerim'in kafayla indirdiği topa Osimhen'in gelişine vuruşunda kaleci Perin topu son anda kornere çeldi.
22. dakikada Locatelli'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
30. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Kenan Yıldız'ın şutunda Sanchez'e de çarpan topu kaleci Uğurcan kornere çeldi.
35. dakikada ceza sahası içinde Torreira'nın Thuram'a yaptığı hareket sonrası hakem Pinheiro penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada penaltıyı kullanan Locatelli topu ağlarla buluşturdu. 1-0
GOLLER
Juventus, Manuel Locatelli'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Juventus, Federico Gatti'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Juventus, Weston McKennie'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi.
GOOOLLL! Aradığımız golü Victor Osimhen ile buluyoruz! Temsilcimiz Galatasaray, tur için avantajı yakaladı!
GOOOLLL!! Barış Alper Yılmaz, 119'da yıktı Juventus'u! Torino'da kötü başlayan gece güzel bitti!
OKAN BURUK'TAN 6 HAMLE
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan kritik mücadele öncesinde kadro tercihiyle dikkat çekti.
LİG ETABINDA PUANLAR VE SIRALAMA
Devler Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle tamamlayan Galatasaray, 10 puanla 20. sıradan play-off turuna yükseldi. Lig etabını 13 puanla 13. sırada bitiren Juventus da play-off biletini aldı.
RAMS PARK'TA 5-2'LİK AVANTAJ
İki takım, kura çekimi sonrası play-off turunda eşleşti ve ilk ayağı RAMS Park'ta oynadı. Galatasaray, İstanbul'daki ilk maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
GALATASARAY'IN JUVENTUS KARŞISINDA İLK 11'İ
Galatasaray, Juventus deplasmanındaki rövanşa Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'iyle çıktı.
YEDEK KULÜBESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.
KONYASPOR MAÇINA GÖRE 6 DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre Boey, Singo, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Sane ve Icardi'yi yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine Lang, Sanchez, Jakobs, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'i Juventus rövanşında ilk 11'de görevlendirdi.
İLK MAÇIN 11'İNE GÖRE TEK HAMLE: LEMINA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-2 kazanılan ilk maçın 11'ine göre ise rövanşta 1 değişiklik yaptı. Buruk, ilk karşılaşmada şans verdiği Yunus Akgün'ün yerine bu müsabakada Mario Lemina'yı tercih etti.
BAKAN BAK TRİBÜNDE TAKİP ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile birlikte protokol tribününden izledi.
JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ İLK 11'DE
Juventus'ta Türkiye A Milli Takımı forması giyen Kenan Yıldız, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve iki maçta da sarı-kırmızılılara karşı görev aldı.
SPALLETTI'DEN 4 DEĞİŞİKLİK
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Serie A'nın 26. haftasında Como'ya 2-0 kaybettikleri maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Juventus, rövanşa Mattia Perin, Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Francisco Conceiçao, Jonathan David ve Kenan Yıldız 11'iyle başladı. Spalletti, Como karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Andrea Cambiaso'yu sarı kart cezası nedeniyle kadroya almazken, Michele Di Gregorio, Fabio Miretti ve Loïs Openda'yı yedek oturttu.
JUVENTUS'A RÖVANŞTA DA KIRMIZI KART!
Galatasaray'ın rakibi Juventus, İstanbul'da 10 kişi kalmıştı. İtalyan temsilcisinin yıldızı Kelly, Barış Alper Yılmaz'ın bileğine basınca Joao Pinheiro tarafından oyundan atıldı.
Portekizli hakem, VAR monitöründe kontrol etikten sonra deneyimli futbolcuyu oyun dışına gönderdi.