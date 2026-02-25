ABD'den Orta Doğu'ya devasa sevkiyat: CENTCOM üslerinde kırmızı alarm

ABD askeri

İsrail'in, ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından olan ve İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a göre "düşman topraklarına sızmak ve hava savunma sistemlerini ve radar tesislerini devre dışı bırakmak" için kullanılabilecek 12 ABD yapımı "F-22 Raptor" hayalet savaş uçağı da teslim aldığı aktarılıyor.

Dün itibarıyla ABD'deki Langley Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan ve muhtemelen İngiltere'deki RAF Lakenheath üzerinden İsrail'deki diğerlerine katılacak olan 6 "F-22" daha görüldü.