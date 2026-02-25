Emek Sofrası Buluşması İftar Programı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emek Sofrası Buluşması iftar programına katıldı. Başkan Erdoğan iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Çok değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, bu güzel Ramazan akşamında, bu bereketli iftar sofrasında sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin şahsında 81 ilimizin tamamında alın teriyle, emeğiyle, gayretiyle ülkemize değer katan tüm çalışanlarımıza, tüm işçi kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. İftarını bizimle açan siz emekçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bir araya getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.

Müslümanlar olarak bir taraftan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e erişmenin coşkusunu yaşıyor, diğer taraftan da Gazze'de, Sudan'da ve daha birçok yerde sıkıntı çeken, eziyet gören bir kuru ekmek, bir tas çorba ile iftar yapmak zorunda kalan kardeşlerimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz. 10 Ekim'de bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. İsrail'in saldırıları sonucu 11 Ekim'den bu yana 615 Filistinli şehit oldu. 2000'e yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı. İnsani yardım malzemelerinin girişinde halen ciddi güçsüzlükler çekiliyor. Gazze'nin nefes borusu olan Refah sınır kapısında kısıtlamalar, zulümler, İsrail'in keyfi davranışları maalesef devam ediyor. Yıkıntılar arasında kurşun izleriyle dolu binalarda iftar yapan ama zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz bir kez daha tüm Müslümanlara örnek oluyor.

Hukuk tanımaz İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin nefes borusu olan Refah'taki kısıtlamalar da sürüyor.

1 Mayıs'ı resmi tatil ilan ederek gereksiz tartışmalara son verdik. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu çıkardık. Sendikal güvenceleri ve grev hakkını biz güçlendirdik. Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık.

