İngilizler Barış Alper Yılmaz için servet teklif etti! Aslan kabul etmedi

Galatasaray ve Milli Takımımız'ın başarılı ismi Barış Alper Yılmaz İngilizler'in radarından çıkmıyor. Daha önce Nottingham Forest'ın istediği yıldız oyuncuya bu kez Bournemouth talip oldu. İngiliz kulübü, Ganalı yıldız Antoine Semenyo'yu Manchester City'ye sattıktan sonra kanat forvet transferi için arayışlara girdi.

LİSTENİN TEPESİNDE

Sonrasında ise listesinin ilk sıralarında yer alan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a menajerler aracılığıyla teklifte bulundu. Bournemouth, 30 milyon Euro'luk teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çaldı. Ancak Galatasaray Yönetimi rakamı az bularak teklifi geri çevirdi ve rakamın artmasını istedi.

DERBİDE GOL ATTI

Galatasaray, rakamın 40 milyon Euro'nun üzerine çıkmasını istiyor. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, son olarak Trabzonspor ile oynanan Süper Kupa yarı final karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek yıldız oyuncu bu sezon 23 karşılaşmada 5 gol atarken 9 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, 2021 yılında Keçiörengücü'nden Galatasaray'a 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.