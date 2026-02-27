Akaryakıtta promosyon dönemi 1 Nisan'da başlıyor!
Akaryakıt promosyonlarında 1 Nisan’da yeni dönem başlıyor. Araç sahipleri çekilişle akaryakıt kazanabilecek. Bayiler mendil, cam silme bezi, araç kokusu, çay, kahve ve su hediye edebilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt istasyonlarında finansal promosyon dönemini 1 Nisan itibarıyla başlatma kararı aldı. Yeni dönemde, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz ve indirimli akaryakıt veya LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçenekler sunulabilecek. Akaryakıt istasyonları karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişler düzenleyebilecek. Yani çekilişle bir depo akaryakıt kazanmak mümkün olacak. EPDK uygulamaya ilişkin sorulara yanıt verdi:
Finansal promosyonların kapsamı nelerdir?
Akaryakıt veya LPG satışı sonrası müşteriye tanımlanan finansal promosyonlara, dağıtıcı lisansı sahiplerinin sadakat kart, puan kart vb. isimlerle düzenlediği kampanyalar ile bankalar ve elektronik para kuruluşları gibi üye iş yeri anlaşmaları kapsamında yapılan kampanyalar dahil olacak.
Akaryakıt veya LPG alımına bağlı olarak çekiliş düzenlenebilir mi?
Karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişlerin düzenlenmesi mevzuata uyulması koşuluyla serbest olacak. Üçüncü şahıslar da karşılığı akaryakıt veya LPG olan kampanyalar düzenleyebilecek.
Sadakat kart ve benzeri uygulamalara yönelik maliyetler bayiye yansıtılabilir mi?
Söz konusu maliyetler de promosyon faaliyetlerinin bir parçası olduğundan, bayinin kampanyaya katılım için muvafakat vermesi koşuluyla, maliyetler bayilere en fazla yüzde 0.1 oranında yansıtabilecek.
Bayilerin dağıtıcısının katılımı olmaksızın tek başına düzenledikleri kampanyalar bu karar hükümlerine tabii midir?
Bayiler hizmet ve finansal promosyonlar düzenleyebilir ancak ayni promosyon kapsamında doğrudan ayni mal verilmesine yönelik kampanyalar düzenleyemez. Bununla birlikte akaryakıt/ LPG alım şartı olmaksızın araçta bulunmasına ihtiyaç duyulabilecek mendil, cam silme bezi, araç kokusu gibi ürünlerin tüketiciye hediye edilmesinde herhangi bir engel bulunmamakta. Çay, kahve, su gibi ikramlar da bu kapsamda yer alıyor.
Nisan öncesi kazanılan puanların yeni dönemde kullanılması mümkün mü?
Bu hakların kullanımına ilişkin bir kısıtlama bulunmamakta.
Aynı kampanya içinde müşterilere farklı oranda finansal fayda sunulması mümkündür?
Finansal promosyon kapsamında düzenlenecek tüm kampanyalarda öncelikle indirimli/ücretsiz akaryakıt veya LPG sunulması esas olacak. Bunun yanında tüketicilere seçimlik hak olarak diğer finansal faydaların sunulması serbest olacak. Bu seçenekler arasında farklı miktarda fayda sunulmasını engelleyen bir düzenleme kararda yer almıyor.
Haber: Barış Şimşek