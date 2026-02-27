Akaryakıtta promosyon dönemi 1 Nisan'da başlıyor!

Sadakat kart ve benzeri uygulamalara yönelik maliyetler bayiye yansıtılabilir mi? Söz konusu maliyetler de promosyon faaliyetlerinin bir parçası olduğundan, bayinin kampanyaya katılım için muvafakat vermesi koşuluyla, maliyetler bayilere en fazla yüzde 0.1 oranında yansıtabilecek.

Bayilerin dağıtıcısının katılımı olmaksızın tek başına düzenledikleri kampanyalar bu karar hükümlerine tabii midir? Bayiler hizmet ve finansal promosyonlar düzenleyebilir ancak ayni promosyon kapsamında doğrudan ayni mal verilmesine yönelik kampanyalar düzenleyemez. Bununla birlikte akaryakıt/ LPG alım şartı olmaksızın araçta bulunmasına ihtiyaç duyulabilecek mendil, cam silme bezi, araç kokusu gibi ürünlerin tüketiciye hediye edilmesinde herhangi bir engel bulunmamakta. Çay, kahve, su gibi ikramlar da bu kapsamda yer alıyor.



Nisan öncesi kazanılan puanların yeni dönemde kullanılması mümkün mü? Bu hakların kullanımına ilişkin bir kısıtlama bulunmamakta.