Yoğun kar yağışı ve fırtına kapıda! MGM’den 21 ile sarı kod uyarısı: Sıcaklıklar sıfırın altına iniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kıyılarda kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar bekleniyor sel, heyelan, çığ, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK (26 ŞUBAT – 5 MART 2026)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, ülke genelinde özellikle kuzey ve doğu kesimlerde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. Kıyılarda yağmur, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken 1 Mart'tan itibaren yağışların doğuya çekilerek yerini soğuk ve yağışsız havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

Bu süreçte buzlanma, don, pus ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar ile zirai don riskine karşı dikkatli olunması ve güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerekiyor.