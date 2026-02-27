Yoğun kar yağışı ve fırtına kapıda! MGM’den 21 ile sarı kod uyarısı: Sıcaklıklar sıfırın altına iniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 il için sarı kodlu uyarı yayımlayarak yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava nedeniyle özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, bazı kıyı ve yüksek kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nin doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yağış bekleniyor. Özellikle Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Kastamonu, Tokat, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 27 Şubat il il hava durumu tahminleri…
MGM 21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı listesinde Adana, Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır yer aldı.
METEOROLOJİ'DEN UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre, Doğu Akdeniz'de etkili olan 50–70 km/saat (yer yer 80 km/saat) hızındaki kuzeyli kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 18.00'e kadar özellikle Kahramanmaraş ve Mersin'in kuzey ve batısı ile Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olması bekleniyor çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar riskine karşı dikkatli olunmalıdır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre, Doğu Karadeniz'de Cuma öğleden itibaren, Batı Akdeniz'de ise halen devam eden 50–75 km/saat hızındaki fırtınanın bölgelere göre Cumartesi akşamına kadar etkili olması beklenmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'ın batısında 20–35 cm'ye ulaşması beklenen yoğun kar yağışının Cuma geceye kadar etkili olacağı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre, Tokat il merkezi ve doğu ilçelerinde Cumartesi sabahına kadar 15–30 cm'ye ulaşabilecek kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalar riskine karşı dikkatli olunmalıdır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimleri ile Siirt çevrelerinde yağışların yükseklerde 5–20 cm'ye ulaşabilecek kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde Perşembe öğleden itibaren kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyorsel, çığ, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kıyılarda kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar bekleniyor sel, heyelan, çığ, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır.
HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK (26 ŞUBAT – 5 MART 2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, ülke genelinde özellikle kuzey ve doğu kesimlerde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. Kıyılarda yağmur, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken 1 Mart'tan itibaren yağışların doğuya çekilerek yerini soğuk ve yağışsız havaya bırakacağı tahmin ediliyor.
Bu süreçte buzlanma, don, pus ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar ile zirai don riskine karşı dikkatli olunması ve güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerekiyor.
Bazı il merkezlerimizde, 26 Şubat - 05 Mart 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıklarının aşağıdaki değerlere kadar düşeceği tahmin edilmektedir:
Ankara : -3
İstanbul : 2
İzmir : 3
Konya : -2
Kocaeli : 3
Bolu : -5
Samsun : 1
Trabzon : 4
Tokat : -5
Erzurum : -14
Eskişehir : -2
Afyonkarahisar : -7
Balıkesir : 0
Sivas : -8