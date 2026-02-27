Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı: Artık sabrımız taştı
Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürüyor. Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, "Sabrımız taştı artık Afganistan ile açık savaşa girdik." açıklamasında bulundu.
Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürüyor.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
PAKİSTAN AÇIKLADI: AÇIK SAVAŞA GİRDİK
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.
Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar'da bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğine işaret etti.
Operasyonlarda 27 mevziinin imha edildiğini, 9 noktanın da ele geçirildiğini iddia eden Tarar, iki kolordu ve üç tugay karargahı dahil birçok mevzi ile 80'den fazla araç ve silah imha edildiğini ifade etti.
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, X'ten yaptığı paylaşımda, "NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barışın sağlanacağı ve Taliban'ın Afgan halkının çıkarlarına ve bölgedeki barışa odaklanacağı bekleniyordu. Ancak Taliban, Afganistan'ı Hindistan'ın bir kolonisi haline getirdi." ifadelerini kullandı.
SABRIMIZ TÜKENDİ
Pakistan'ın durumu "normal tutmak" için diplomasi yürüttüğünü aktaran Asıf, artık "sabırlarının tükendiğini"belirtti.
Asıf, "Artık aramızda açık savaş var." ifadesine yer verdi.
Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de X'teki paylaşımında, Afganistan'ın saldırılarını kınadı.
Tolo News'ün haberine göre Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini ileri sürdü.
Fıtrat, Pakistan ordusuna ait bir karargah ve 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini iddia etti.
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirmişti.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtmişti.
AFGANİSTAN-PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI
Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.
Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.
Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.
Afganistan yönetimi, Pakistan'ın"terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.
"ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan ile Pakistan güvenlik güçleri arasında başlayan sınır çatışmalarını endişeyle takip ettiğini belirtti.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden Guterres adına yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Genel Sekreter, Afganistan'daki fiili güvenlik güçleri ile Pakistan güvenlik güçleri arasında sınır ötesi çatışmalara ilişkin haberleri endişeyle takip etmektedir." ifadesi kullanıldı. Genel Sekreter'in, ilgili tarafları, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve sivillerin korunmasını sağlamaya çağırdığı belirtilen açıklamada, ayrıca taraflar aradaki sorunları diplomasi yoluyla çözmeye davet edildi.
ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
AFGANİSTAN'DAN MİSİLLEME SALDIRISI
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Durand Hattı boyunca başlatılan operasyonların Pakistan'a bağlı askeri unsurlara karşı yürütüldüğünü belirtti.
Şu ana kadar Pakistan ordusuna ait olduğu öne sürülen 15 askeri noktanın kontrolünün ele geçirildiğini aktaran Mücahid, operasyonlar sırasında Pakistan tarafında çok sayıda askerin öldürüldüğünü, bazılarının da ele geçirildiğini iddia etti.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'a misilleme kapsamında sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi.
PAKİSTAN: SINIR HATTINDA AÇILAN ATEŞE KARŞILIK VERİLDİ
Pakistan Enformasyon Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Afganistan'ın, sınır hattında bulunan birçok noktaya ateş açtığı aktarıldı.
Açılan ateşe Pakistan güvenlik güçlerinin derhal ve etkili şekilde karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, Afganistan tarafında can kaybı olduğu ve askeri teçhizatın imha edildiği ileri sürüldü.
Açıklamada, ülkenin toprak bütünlüğü ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da X hesabındaki paylaşımda, Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtti.
Pakistan ordusunun yürüttüğü operasyonlarda Afgan tarafında 36 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını öne süren Tarar, çatışmalar sırasında Pakistan ordusundan 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin yaralandığını kaydetti.
Tarar, Afganistan yönetimi ile bazı Hint sosyal medya hesapları tarafından "asılsız propaganda" yapıldığını savundu.
PAKİSTAN SAVAŞ UÇAKLARINDAN HAVA SALDIRISI
Pakistanlı güvenlik kaynakları, gece saatlerinde şiddetlenen çatışmalar sırasında havalanan Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e ve Kandahar şehrine hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılar kapsamında ayrıca Nangarhar vilayetinde bir mühimmat deposunun imha edildiği aktarıldı. Kaynaklar ayrıca Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Kurram bölgesinde Afganistan'ın Taliban yönetimine ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi.
"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN AFGAN GÜÇLERİNİN SAYISI 58'E ULAŞTI"
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, son gelişmelerle birlikte Pakistan ordusunun Afganistan'ın saldırılarına verdiği karşılık sonucunda etkisiz hale getirilen Afganistan güvenlik güçlerinin sayısının 58'e ulaştığını, 102 Afgan güvenlik görevlisinin ise yaralandığını açıkladı. Pakistan'dan daha önce yapılan bir açıklamada, 2 Pakistanlı askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Tarar, daha önceki açıklamasında Afganistan'ın sınır hattı boyunca gerçekleştirdiği saldırıların "nedensiz" olduğunun altını çizerken, Afgan askeri unsurlarına yönelik özel bir operasyon başlatıldığını kaydetmişti.
AFGANİSTAN GENİŞ ÇAPLI TAARRUZ OPERASYONLARI BAŞLATMIŞTI
Geçtiğimiz saatlerde Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki hava saldırılarına karşılık Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldığını açıklamıştı. Mücahid, çeşitli bölgelerde Pakistan ordusuna ait mevzilerin ele geçirildiğini söylemişti.
PAKİSTAN, DEAŞ VE TTP HEDEFLERİNİ VURMUŞTU
Sınırda yaşanan son çatışmalar, Pakistan'ın 22 Şubat'ta Afganistan'a yönelik hava saldırılarının ardından geldi. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, Pakistan'ın Afganistan topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamasında, Pakistan-Afganistan sınırında Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna ait 7 noktanın vurulduğunu aktarmıştı. Chaudhry, "Operasyonlar kapsamında Pakistan yedi farklı hedefi vurdu ve en az 70 terörist öldürüldü" demişti.
Afgan yetkililer ise söz konusu saldırıda sivil kayıplar olduğunu iddia ederek saldırıya misilleme gerçekleştirileceğine yönelik açıklamada bulunmuştu.