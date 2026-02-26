PKK'nın fesih çağrısının yıl dönümünde ikinci çağrı! İmralı kaleme aldı DEM'liler okuyacak: Abdullah Öcalan ne mesaj verecek?
Terörsüz Türkiye raporunun çıkmasıyla birlikte hukuksal ve yapısal adımların atıldığı bir sürece girildi. İmralı'dan PKK'ya yapılan fesih çağrısının yıl dönümünde Abdullah Öcalan'dan yazılı bir mesaj gelecek. DEM Eş Genel Başkanları ve İmralı Heyeti üyeleri Ankara Çankaya'da bir araya gelip Öcalan’ın kaleme aldığı mesajı kamuoyuna duyuracak. Söz konusu mesajda entegrasyonu da içeren ikinci aşamaya ve silah bırakan PKK'lıların durumuna vurgu yapılması bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Öcalan'ın kaleme aldığı mesajı kamuoyuna açıklayacak.
- Öcalan'ın son görüşmede süreçte ikinci aşamaya geçildiğini belirttiği ve silah bırakan örgüt üyelerinin topluma uyumu ile siyasetin demokratikleştirilmesine yönelik değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun oy çokluğuyla kabul edilmesiyle beraber Terörsüz Türkiye süreci ivmelendi.
Önümüzdeki dönemde hukuksal ve yapısal adımların hız kazanacağı değerlendirilirken gözler İmralı'ya çevrildi.
ÖCALAN'DAN YAZILI MESAJ GELECEK
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 27 Şubat 2025'te PKK'ya yapılan fesih çağrısının yıl dönümünde Abdullah Öcalan'dan yeni ve yazılı bir mesaj geleceğini duyurdu.
Bu kapsamda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, bugün saat 11.00'de Çankaya'da buluşacak.
Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'ndeki buluşmada İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Öcalan'ın kaleme aldığı ve İmralı Adası'nda son yaptıkları görüşmede kendilerine verdiği yeni bir mesajı da kamuoyuna açıklayacak.
İKİNCİ AŞAMA VURGUSU
Öcalan'ın süreçte ikinci aşamaya geçildiğini belirtip, bundan sonra yapılması gerekenlere yönelik değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.
PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakan silah bırakan örgüt üyelerinin topluma uyumu, siyasetin demokratikleştirilmesine yönelik beklentiler ve "demokratik cumhuriyet"hedefiyle ilgili mesajlar paylaşacağı ifade edildi.
Etkinliğe basın mensuplarının yanı sıra demokratik kitle örgütleri ve farklı partilerin temsilcileri davet edildi.
İMRALI'DAKİ 12. GÖRÜŞME: ENTEGRASYONU DA İÇEREN İKİNCİ AŞAMA
Geçtiğimiz günlerde DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la 12. kez görüşmüştü. Bu görüşmede Öcalan, entegrasyonu da içeren ikinci aşamaya geçildiğini söylemişti.
Şartlarında iyileştirme talep eden Öcalan bu talebini "Kendim için değil sürecin ilerlemesi için" ifadeleriyle açıklamıştı.