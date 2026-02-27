Spor yazarları Nottingham-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, rövanş maçında Nottingham Forest'a konuk oldu. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere'deki maçtan 2-1 galip ayrılmasına rağmen Avrupa'ya veda etti. Spor yazarları, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
EMRE BOL-1 NUMARALI ADAY
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de Tedesco, 'mecburen' sistem değişikliği yapmak zorunda kaldı. Savunmayı 3'lü kurup ortaya Guenduzi, sağına Yiğit Efe soluna Mert Müldür'ü koydu. Elindeki tek stoper olan tecrübesiz Yiğit'i sağ kanatta kullanınca Nothingham Forest takımı orayı otobana çevirdi. Bu arada İngiliz ekibi ilk maçtan 6 farklı değişiklikle çıktı sahaya… Onlarda Premier Ligde kalmaya çalışıyor. Eksiklere karşın temsilcimiz ilk yarıda pozisyonları bulan taraftı. Kerem 1 gol attı ama 1 tane de yüzde yüzlük pozisyonu harcadı. Hele Cherif'in kaçırdığına ne demeli? Yani daha ilk yarıda skoru eşitleme şansımız vardı. Olmadı…
Pabucun pahalı olduğunu gören Nothingam Forest teknik direktörü Pereira ikinci yarıya 4 oyuncu değişikliği yaparak başladı. Ben Tedesco gibi hocaların hastasıyım. O da sakatlık bahanelerine sığınıp hemen teslim olabilirdi. Ama pes etmedi, yeni bir plan yaptı. Aslında bu kadar eksiğe karşın başarılı olduğu söylenebilir. İngiltere'de deplasmanda dibine kadar mücadele ettiler. Vallahi helal olsun.
Özellikle kaleci Tarık'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten muhteşem bir maç çıkardı. Ederson'un sakatlığı süresince Fenerbahçe'nin kalesi güvende olacak. Ben bu elenmenin hayırlı olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu kadar eksikle hem Avrupa'yı hem de ligi götürebilmek pek mümkün görünmüyor. Şimdi bütün konsantrasyon Süper Lige verilecek. Rakip Galatasaray'ın en az iki Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynayacağını düşünürsek aslında bu büyük bir avantaj. Sarı- lacivertliler bugün itibarıyla şampiyonluğun 1 numaralı adayıdır.
MUSTAFA ÇULCU-HAKEM MÜKEMMELDİ
İngiltere'nin köklü kulüplerinden, Şampiyonlar Ligi'ni 2 defa kazanmış Nottingham Forest ilk maçı üç golle geçmiş olmasına rağmen tribünler 31 bin 52 seyircisi ile dolu ve destek tam. Fenerbahçe'yi desteklemeye gelenler ne yaptı? Oraya nasıl sokulduğu ve hiçbir faydası olmayan yanıcı maddeyi oyun alanına daha 40. saniyede atarak oyunun 2 dakika durmasını neden oldu. Bu davranışlar kulüplerimize ve futbolumuza büyük zarar veriyor.
N.Forest ilk maçtan 6 rotasyonla, Fenerbahçe ise Asensio ve Semedo yedekte, eldeki bulunan oyunculardan kurulu 11 ile sahada. Guendouzi savunmanın lideri ama Yiğit Efe aksadı. İsmail sahanın en çok çalışanı ve en yüksek aidiyet duygularıyla oynayan tam bir savaşçı. İlk yarının son 10 dakikası Kerem bir, Cherif iki pozisyonda son vuruşlarda biraz becerili olsalardı içeriye farklı girmek işten bile değildi. Fenerbahçe maçı uzatmaya götürecek mi diye düşünmeye başladığımız anlarda ikinci yarı oyuna giren Hudson-Odoi attığı golle umutları bitirdi. Fenerbahçe turu kaybetti, Avrupa'ya veda etti ama PAF takımdan gelen 17 yaşında Alaettin Ekici'yi kazandı.
Hakem Maurizio Mariani 44 yaşında. Hem saha hem VAR tecrübesi olan bir hakem. Geçen yıl U-20 Dünya Kupası Arjantin- Fas finalini yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçı var. Maç kontrolünü hep elinde tuttu. 27'de Lucca-Guendouzi didişmesini sözlü ikazla geçti. 40'da Lucca'ya doğru bir sarı kart çıkardı. Cunha'nın 47'de Kerem'e yaptığı dikkatsiz faulünde Fenerbahçe lehine verdiği penaltı doğru. Mükemmel bir hakem performansı seyrettik.
ZEKİ UZUNDURUKAN-SAHADAN SİLDİK AMA YETMEDİ!
Fenerbahçe'nin İngiltere'deki tahrip gücü yüksek futbolunu görünce, 'ah Fenerbahçe ah! Kadıköy'de neden böyle oynamadınız!' dedim içimden! Evet Pereira, rotasyona giderek farklı bir 11'le Nottingham Forest'i sahaya sürdü. Ama Fenerbahçe'de de 5'i zorunlu, tam 8 değişiklikle City Ground Stadı'nda sahaya çıktı. Fenerbahçe, Nottingham karşısında tam 7 oyuncusundan faydalanamadı. Ama 90 dakika Fenerbahçe oynadı, İngilizler seyretti. Pereira kenarda çaresiz kaldı. Fenerbahçe, öyle bir özgüvenle sahaya çıktı ki... Sanki Kadıköy'deki maç berabere bitmiş bir havada mücadele etti.
Fenerbahçe 90 dakika doğru oynadı. Sahada dik durdu, çok iyi savunma yaptı. Nottingham'ı ceza sahasına sokmadı. Çok hızlı geçişler yakaladık. Bu hızlı geçişlerden birinde Oğuz'la başlayan atakta Cherif topu çok iyi götürdü ve Kerem'e harika bir pas verdi. Kerem de topu ağlara gönderdi. İlk yarıda Kerem ve Cherif ile kaçırdığımız iki net pozisyonumuz daha var. İlk yarıda soyunma odasına 3-0 önde gidebilirdik. Stoperde Guendouzi de çok iyiydi. Kante de yavaş yavaş tempo tutturmaya ve kendini bulmaya başladı.
Maça rotasyon yaparak başlayan Pereira, baktı ki tur elden gidiyor. Hemen fabrika ayarlarına döndü. Ve ikinci yarıya tam dört silahını sahaya sürerek başladı. Başladı ama biz de ikinci bölüme golle başladık. Kerem'in düşürülmesiyle kazandığımız penaltıyı Kerem gole çevirdi ve bir anda durum 2-0 oldu. Skor 2-0 olduğunda kenardaki Pereira'nın yüzünü bir görmeliydiniz. Resmen morarmıştı yüzü!
Tedesco da maçın iyilerinden Oğuz Aydın'ı kenara aldı ve Asensio'yu yani en büyük silahımızı maça dahil etti. Bu değişiklik, Tedesco'nun turu ne kadar çok istediğinin bir göstergesiydi. Tam her şey yolunda giderken, üçüncü gole çok yaklaşmışken, Hudson-Odoi'nin golü tur umutlarımızı bitirdi. Oyunun son bölümünde kalecimiz Tarık'ın muazzam iki kurtarışı vardı! Helal sana Tarık! 90 dakika tek kale oynadık ama maalesef turu geçecek skoru elde edemedik! Bir İngiliz takımını futbolun beşiği İngiltere'de sahadan sildik! Yendik, yıktık geçtik ama olmadı işte! Yetmedi işte! Ah o ilk maç ah! Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye!
GÜRCAN BİLGİÇ-RUHLARINI DA KAZANDILAR
Fenerbahçe mecburiyetten, Nottingham 3-0'ın rehavetinde, bir hafta öncesinin farklı kadroları ve planları ile sahadaydı. Tek orijinal stoperinin hala Dereağzı kokan Yiğit Efe olması, Tedesco'yu üç savunmaya, Guendouzi – Mert Müldür üçlemesine götürdü. Nene'yi sağ bek, Oğuz'u merkez orta saha yapıp, Kante ve İsmail ile de göbeği kapattı. Kerem, Cherif'in yanında – arkasında ikinci forvetti. Diziliş ilk defa beraberdi, ilk defa bu sistemi oynuyordu. Alıştılar, birbirlerine güvendiler ve rakiplerini bireysel performanslara mecbur bıraktılar. Hutchisson. Yiğit Efe'yi epeyi salladı, Nene yardımıyla kendini toparladı. İsmail her yangının peşine düştü ve Kante geldiğinden beri ilk kez takımın gerçek parçası gibi gözüktü.
Kerem'in golü çok değerli. Sakatlığı olmasa Talisca oynayacaktı ve Cherif'in Kerem'e attığı pası, O; kaleye şutlayacaktı. Ya da Oğuz'un pasında Kerem'in kötü şutu Talisca ya da Asensio'ya gelse, devre 2-0 ile başlayabilecekti. Hepimiz mücadele eden, vazgeçmeyen Fenerbahçe istiyorduk. Kerem'in penaltısı iki farkı getirince Tedesco'nun "mucizeyi arayacağız" cümlesi geldi aklımıza. "Aman fark yemeyelim" maçından, "Hadi çocuklar yaparsınız" kısmına geçildi. Yine de şans anı Nottingham golünü getirdi. Çok sevindi İngilizler. Kadıköy'de boşa geçmiş 90 dakikanın, aslında ne şekle gelebileceğini gösterdiler takım olarak. Her Fenerbahçeli oyundan da, takımından gurur duydu. Turu kaybettiler ama maçı ve ruhlarını kazandılar.