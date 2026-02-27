Emeklinin bayram ikramiyesine yüzde 25'lik zam teklifi Meclis'e geliyor: 5 bin TL'ye çıkacak

Erdoğan, "Peşin ödemek isteyen olursa Meclisimizde düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, yani neredeyse 4'te biri fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek. Bunu alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşımıza da kamu bankalarımız gerekli kolaylığı sunacak" demişti. AK Parti, bu açıklamalar doğrultusunda kanun teklifi çalışmalarına başladı. 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için yapılan konutların ücretini peşin ödeyerek tapu sahibi olmak isteyenlere yönelik düzenleme üzerinde durulacak. Buna göre depremzede hak sahiplerinden 484 bin lira tahsil edilmesi planlanıyor.