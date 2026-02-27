Kasım Garipoğlu dosyasında temizlikçi ve garson itirafçı oldu: Davetliler "ci" adı verilen sıvı içerdi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında firari olarak aranan Kasım Garipoğlu’nun yalısındaki skandal partilere ilişkin sır perdesi aralandı. Temizlikçi ve garson olarak çalışan iki isim itirafçı oldu. İfadelerinde, gecelere 100’ü aşkın kişinin katıldığını, ortamda kokain ve esrarın açıkça kullanıldığını anlattılar. Uyuşturucunun “Saso” lakaplı bir kişi tarafından getirildiğini söyleyen tanıklar, davetlilerin ayrıca “ci” adı verilen sıvı bir maddeyi de içtiklerini öne sürdü.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kasım Garipoğlu'nun yalısındaki partilere ilişkin uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında temizlikçi Yağmur Uçkun ve garson Esra Yoldaş Balcı itirafta bulundu.
- Temizlikçi Yağmur Uçkun 3,5 yıldır çalıştığı yalıda parti sonrası beyaz ve pembe toz kalıntıları, şeffaf poşetler ve esrar izleri gördüğünü, uyuşturucuyu 'Saso' lakaplı kişinin getirdiğini belirtti.
- Garson Esra Yoldaş Balcı 5 kez servis yaptığını, katılımın bazen 100'ü aştığını, küllüklerde esrar ve masalarda kokain kalıntıları bulunduğunu ifade etti.
- Partilere Berk Atan, Hira Koyuncuoğlu, Kerim Sabancı, Şevval Şahin, Derin Talu ve Deren Talu gibi isimlerin katıldığı öne sürüldü.
- Soruşturma uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu bulundurma ve fuhşa teşvik suçlamaları kapsamında sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, Kasım Garipoğlu'nun yalısındaki partilere ilişkin iki yeni itiraf dosyaya girdi.
KÜLLÜKTE, MASADA...
Tutuklanan temizlikçi Yağmur Uçkun, 3.5 yıldır çalıştığını, parti sonrası temizlik yaptığını, evin çeşitli yerlerinde beyaz ve pembe toz kalıntıları, şeffaf küçük poşetler ve esrar izleri gördüğünü söyledi; uyuşturucuyu "Saso" lakaplı kişinin getirdiğini belirtti.
DAVETLİLER Cİ DENİLEN SIVI VE ŞEFFAF BİR MADDE İÇERDİ
Garson Esra Yoldaş Balcı ise 5 kez servis yaptığını, katılımın bazen 100'ü aştığını, küllüklerde esrar, masalarda kokain kalıntıları bulunduğunu,"ci" denilen sıvı ve şeffaf bir maddenin içildiğini ifade etti; kendisinin de zaman zaman kokain kullandığını beyan etti.
PARTİLERE KATILAN İSİMLER
Partilere katıldığı öne sürülen isimler arasında Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakıçoğlu, Zeynep Alkan, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Yusuf Tekin, oyuncular Berk Atan ve Hira Koyuncuoğlu, diş hekimi Eyüp Çelik, işadamı Kerim Sabancı ile Cihan Saydam yer aldı.
Soruşturma "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Bulundurma" ve "Fuhşa Teşvik" suçlamaları kapsamında sürüyor.
Haber: Deniz Yusufoğlu