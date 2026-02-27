CHP'nin Sarıyer'deki rant skandalında Müjdat Gezen oyun oynadı yapımcısı ödeme yaptı: İşte 1 milyon 950 bin TL'lik fatura

MÜJDAT GEZEN'E KİRALANDI TAKVİM söz konusu skandalla ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşımıştı. İddiaya göre, Müjdat Gezen'in tiyatrolarının yapımcısı Mehmet Uslu, BKSM'de 35 günlük prova için 2 milyon 500 bin TL'ye anlaştı. TAKVİM'e konuşan işletmeci Bilal Mavi'nin iddiasına göre, ekip provaya başladıktan sonra ödeme takviminde aksama yaşandı. Yapımcıdan 1 milyon 950 bin TL tahsil edildiğini belirten Mavi, 18'inci günde sözleşmenin "güvensizlik" nedeniyle feshedildiğini anlattı. Mavi, kültür merkezinden sorumlu belediye memuru Galip Ceylan'ın kalan 12 gün için ödeme yapılmazsa salona girişe izin verilmeyeceğini yazılı olarak iletmesi üzerine oyun provası için sanat merkezine gelen Müjdat Gezen'in ekibinin içeriye alınmadığını ifade etti.

Tiyatrocu Gezen'in "Hayatımda ne işittim ne duydum ne de gördüm" dediği BKSM'de, tiyatro oyunu sahnelediğine ilişkin görsellere SABAH ulaştı. Sarıyer Belediyesi tarafından 2022'de yapılan paylaşımda, "Usta tiyatrocu Müjdat Gezen ve kızı Elif Gezen'in 'Baba Kız' oyunu Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde bu akşam bizlerleydi. Bu keyifli geceyi bize yaşattıkları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildiği görüldü.

PROVAYA ÜCRETSİZ DEVAM Durum Müjdat Gezen'e iletilince, Gezen'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayıp yaşananları aktardığı da kaydedildi. İddialara göre oyuncu Gezen'in Sarıyer Belediyesi'ne adeta baskın yaptığı, 5'inci kattaki başkanlık bölümüne girip Özel Kalem Müdürlüğü'nde hakaretler savurduktan sonra Sarıyer Belediye Başkanı ile görüştüğü öğrenildi. Görüşmelerin ardından tiyatro ekibinin yeniden merkeze alındığı, güvenlik görevlilerinin de ekipten özür dilediği belirtildi. Ekibin 5 Mart'a kadar provaya devam edeceği ve bu süreçte kira bedeli alınmayacağı da iddialar arasında yer alıyordu.

TAKVİM, Gezen'in BKSM'de tiyatro sahnelediği görsellerin yanı sıra, yapımcısının işletmeci Bilal Mavi'ye ödeme yaptığına iişkin faturalara da ulaştı. Belgelere göre, yapımcı Mahmut Uslu'ya ait Kollektör Prodüksiyon şirketi üzerinden Bilal Mavi'ye 1 milyon 950 bin TL ödeme yapıldı. 27 Ocak 2026 tarihli faturada, 18 günlük konferans salonu kiralama bedeli 1 milyon 216 bin 316 TL, catering bedeli 350 bin TL, su bedeli ise 104 bin 396 TL olarak yer aldı.

Müjdat Gezen, gündeme gelen iddialar zinciriyle ilgili konulardan habersiz olduğunu iddia etti. Bir televizyonda konuşan Gezen, Sarıyer'e gitmediğini, BKSM'nin nerede olduğunu dahi bilmediğini öne sürdü. Gezen, "Benim tiyatrom yok. Eğer ben bir yere oyun oynamak için gideceksem o belediyeden para isterim. Ben neden belediyeye para vereyim. Netice itibarıyla adı geçen salonu hayatımda ne gördüm, ne işittim ne de duydum. Adı geçen salonu, belediye ile adı geçen kişileri hiç tanımıyorum. Ne gördüm ne işittim, o salonun yerini de bilmiyorum. Bir yapımcı firma benimle anlaştı. Adı geçen salonu bilmem, adı geçen kişiler kimler bilmem. Bir ödeme yaptıysam neye göre ödeme yapılmışsa bunun belgesi olması gerekir" dedi.

Haber: Barış Savaş