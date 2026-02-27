Berlin Film Festivali'nde Filistin bayrağı açıldı: Rahatsız olan Almanya festival ekibini görevden aldı

Berlinale Festivali'nin direktörü Tricia Tuttle. "ZORBALIK KABUL EDİLEMEZ"

Ünlü yönetmen Tom Tykwer, aktris Tilda Swinton ve eski jüri başkanı ve film yapımcısı Todd Haynes'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce film yapımcısı, Tuttle'ın görevden alınmasına tepki gösterdi. Ortak imzalı mektup yayımlayan sanatçılar, "Uluslararası konuklarla fotoğraf çektirmek, böyle bir festivalin parçasıdır. Bu zorbalık kabul edilemez" ifadesine yer verdi.

Gazze

YARDIM YALANI



Katilİsrail'in ateşkes anlaşmasına göre Gazze'ye günlük 600 insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyordu. Ancak Filistin Diplomasi Merkezi'nin yayımladığı rapora göre bu sayı ortalama 100'le sınırlı kalıyor. Yaklaşık 350 bin ailenin sabit gelirden yoksun olduğu Gazze'de kişi başına günlük su temini 3 litreyle sınırlı. Oysa asgari insani ihtiyaç için gereken miktar en az 15 litre.