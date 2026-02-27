Berlin Film Festivali'nde Filistin bayrağı açıldı: Rahatsız olan Almanya festival ekibini görevden aldı
Berlin Film Festivali’nde ödül kazanan Filistin filminin ekibi sahneye Filistin bayrağıyla çıktı. Rahatsız olan Almanya da festival direktörü Tricia Tuttle ve ekibini görevden aldı. Sanat dünyası bu karara tepki yağdırdı...
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Filistin yapımı "Chronicles From the Siege" ödül kazandı. Filmin ekibi sahneye Filistin bayrağı ile çıktı.
"SİZ SOYKIRIM ORTAKLARISINIZ"
Gazze'deki soykırıma dikkat çeken filmin yönetmeni Abdullah Alkhatib, "Siz, İsrail'in Gazze'deki soykırımının ortaklarısınız. Bunun doğru olduğunu bilecek kadar zeki olduğunuza inanıyorum. Ama cehaleti seçiyorsunuz" dedi Almanya'daki Yahudi medyası, organizasyonun İsrail düşmanı bir etkinliğe dönüştüğünü öne sürerek yetkililerin cezalandırılmasını istedi.
Bunun üzerine Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, direktörü Amerikalı Tricia Tuttle ve ekibini görevden aldı.
"ZORBALIK KABUL EDİLEMEZ"
Ünlü yönetmen Tom Tykwer, aktris Tilda Swinton ve eski jüri başkanı ve film yapımcısı Todd Haynes'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce film yapımcısı, Tuttle'ın görevden alınmasına tepki gösterdi. Ortak imzalı mektup yayımlayan sanatçılar, "Uluslararası konuklarla fotoğraf çektirmek, böyle bir festivalin parçasıdır. Bu zorbalık kabul edilemez" ifadesine yer verdi.
YARDIM YALANI
Katilİsrail'in ateşkes anlaşmasına göre Gazze'ye günlük 600 insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyordu. Ancak Filistin Diplomasi Merkezi'nin yayımladığı rapora göre bu sayı ortalama 100'le sınırlı kalıyor. Yaklaşık 350 bin ailenin sabit gelirden yoksun olduğu Gazze'de kişi başına günlük su temini 3 litreyle sınırlı. Oysa asgari insani ihtiyaç için gereken miktar en az 15 litre.
EN ACI YAKARIŞ
Gazze'nin güneyindeki Refah'tan Han Yunus'a göç eden Şurrab ailesinin oğulları Muhammed Rabi Said Şurrab (40), 8 Ağustos 2024'te kayıplara karıştı. Filistinli anne Zehra Şurrab, 1,5 yıldır haber alınamayan oğlu Muhammed'in, İsrail'de çekilen ve üzerinde İbranice "satılık Filistinli" ibaresinin yazılı olduğu fotoğrafını görünce umut, hüzün ve öfkeyle karışık bir şok yaşadı. Uluslararası kurumlara evladının bulunması ve akıbetini öğrenebilmek için çağrıda bulunan acılı anne, "Ramazanı onsuz ve üzgün geçiriyoruz. Hangi dinde böyle bir şey var" dedi.