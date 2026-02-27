Kırmızı bültenle aranan 23 toplamda 41 firari Türkiye'ye iade edildi

Operasyonlar EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 23 ve ulusal seviyede aranan 18 kişi olmak üzere toplam 41 firarinın yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Kırmızı bültenle aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 suçlu olmak üzere toplam 41 firari yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.



Konuyla İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Kırmızı Bültenle Aradığımız 23,

Ulusal Seviyede Aradığımız 18 Suçlu olmak üzere

Toplam 41 suçlu;

GÜRCİSTAN (27)

BULGARİSTAN (5)

ALMANYA (2)

ARNAVUTLUK

AZERBAYCAN

BELÇİKA

IRAK

İNGİLTERE

KARADAĞ ve

SLOVENYA'dan ülkemize geri getirildi.



41 firari Türkiye'ye iade edildi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (23)

B.K., S.D., M.K., U.K., A.K.Ç., H.C., G.K.Ö.D., M.K., B.Y., R.A., D.K., T.G., H.K., R.K.S., E.O., A.G., Ü.D., T.S., B.A., S.A., R.R., S.K., Ö.G.,

Ulusal Seviyede Arananlar (18)

E.Z., Y.Ş., M.Ş.A., M.H.A., M.E.K., H.K., Y.Y., Ü.K., V.T., K.A., U.A., S.A.M., K.A., U.Ö., Ö.G., Ü.Ö., M.Z., M.C. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Emeği geçen Daire Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz.